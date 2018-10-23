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23 октября 201813:35

Опубликовано видео момента аварии с участием автокрана и 17 автомобилей в Киеве

Youtube/Сэндвич Хамон

Камера видеонаблюдения запечатлела момент массового ДТП в центре Киева, когда автокран на большой скорости снес 17 автомобилей, расшвыривая их в стороны как картонные коробки. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки сегодня, 23 октября.

 

В результате ДТП пострадали три человека, двум была оказана помощь на месте происшествия, один был госпитализирован. Водитель автокрана заявил, что авария произошла из-за отказавших тормозов. Эта информация в настоящее время проверяется.

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