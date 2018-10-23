Лыжник Устюгов госпитализирован после падения со спуска

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов доставлен в больницу после падения во время сборов в Италии. На одном из спусков российский лыжник во время тренировочного занятия не справился с управлением лыжероллеров и неудачно приземлился.

"В понедельник на тренировке в Валь Сеналесе Устюгов сильно упал со спуска, — сообщил тренер сборной России Маркус Крамер, которого цитирует ТАСС. – Во вторник его доставили в больницу, где он будет обследован на предмет травмы пальца руки".

Напомним, что российские лыжники проводят подготовку к предстоящему сезону, который стартует 24-25 ноября этапом Кубка мира в финском Куусамо.