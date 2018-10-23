Первый в истории межпланетный кубсат сфотографировал Марс

Крошечные недорогие устройства впервые доказали свою работоспособность в качестве исследователей просторов Солнечной системы. Камера первого кубсата, отправленного в межпланетное путешествие, успешно сфотографировала Марс.

"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже не раз рассказывали о кубсатах. Такой спутник представляет собой куб с ребром всего 10 сантиметров. В силу небольших габаритов и использования стандартных деталей он очень дёшев в производстве, а успехи в миниатюризации электроники позволяют втиснуть в него и источник питания, и научные приборы.

До сих пор такие крошки использовались только на околоземной орбите. Но 5 мая 2018 года к Марсу отправилась миссия InSight. Помимо основного аппарата, предназначенного для посадки на Красную планету, она несёт на борту два кубсата. Эта пара называется Mars Cube One ("марсианский куб – 1"), или MarCO. "Близнецы" называются MarCO-A и MarCO-B.

3 октября 2018 года широкоугольная камера MarCO-B сделала своё первое фото Красной планеты. На тот момент расстояние до Марса составляло 12,8 миллиона километров. Для сравнения: путь, уже проделанный аппаратом, составил 399 миллионов километров.

Марс на фотографии виден как красная точка в правой нижней части изображения. Также в кадр попала радиоантенна зонда (слева и справа).

Камера находится прямо в центре одной из граней кубсата. Инженерам пришлось специально программировать поворот спутника на креплениях, чтобы именно эта сторона миниатюрного аппарата следила за Красной планетой, не выпуская её из поля зрения.

Планируется, что InSight достигнет цели 26 ноября. Основной аппарат отправится на посадку, а кубсаты будут фотографировать Марс с орбиты. Фото, полученное 3 октября, было, так сказать, пробным шаром.

"Мы ждали шесть месяцев, чтобы добраться до Марса, – говорит Коди Колли (Cody Colley), менеджер миссии в Лаборатории реактивного движения NASA. – Круизная фаза миссии всегда сложна, поэтому мы радуемся любому небольшому достижению... Наконец увидеть планету – безусловно, большая победа для команды".

Также MarCO будут ретранслировать сигналы "Инсайта" на Землю. Впрочем, это лишь вспомогательная система для большей надёжности: аппарат имеет и собственную самодостаточную систему связи.

Если кубсаты без нареканий отработают на орбите Красной планеты, такие маленькие помощники вполне могут стать обычными участниками межпланетных миссий.