23 октября 201813:51
Автобус переехал пешехода на "зебре" в Хабаровске. Видео
Авария с участием пешехода и автобуса произошла утром во вторник, 23 октября, на Комсомольской площади в Хабаровске.
Судя по кадрам с камеры наблюдения, запечатлевшей момент ДТП, маршрутное транспортное средство совершило поворот, после чего совершило наезд на человека, пытавшего пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу.
"Я его не заметил. Просто не увидел. Отвлекся на кондуктора, когда поворачивал. Виноват, спорить не буду", — рассказал местным СМИ водитель автобуса, признавший свою вину.
Медики из бригады скорой помощи увезли пострадавшего с места аварии в бессознательном состоянии.
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