И для воды, и для воздуха. Минобороны РФ приняло на вооружение двухсредный автомат

Двухсредный автомат АДС принят на вооружение. Уже поступили первые заказы на производство оружия. Об этом газете "Красная звезда" рассказал представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Николай Комаров на выставке "Интерполитех-2018".

АДС не зря называется двухсредный. Он может стрелять как под водой, так и на воздухе. Для этого достаточно поставить в нужное положение переключатель "вода-воздух" и зарядить соответствующие условиям патроны: обычный 5,45х39 миллиметров или специальный боеприпас для жидкости 5,45х39 ПСП. Кроме того, в оружие встроен 40-миллиметровый гранатомет, который может использовать самые разные модификации гранат ВОГ-25.

Еще одна отличительная особенность АДС – он компактный. Тульские оружейники сконструировали автомат по схеме "булл-пап". То есть весь ударный механизм находится за спусковым крючком и одновременно выполняет роль приклада. Помимо этого, выброс стреляных гильз можно сделать с любой стороны оружия, поэтому из него будет удобно вести огонь как правшам, так и левшам.

В итоге общий вес орудия – 4,6 килограмма, а длина — 68,5 сантиметра. Для сравнения, длина АК-74М – 94,3 сантиметра. При этом прицельная дальность огня что у АДС, что у Калашникова одинаковая – 500 метров. На какое расстояние "плывет" пуля ПСП, официально не сообщается. Однако, по данным из открытых источников, подводный боеприпас сохраняет убойную силу на дальность до 25 метров.