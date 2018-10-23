Самая загадочная театральная премия: в театре Вахтангова вручили "Хрустальную Турандот"

В театре имени Вахтангова вручили высшую театральную премию Москвы — "Хрустальную Турандот". Престижную награду присуждают уже в 27-й раз. В этом году церемония прошла под знаком футбола. А интрига, кому достанется главная статуэтка из горного хрусталя, сохранялась до самого конца.

"Хрустальная Турандот" продолжает сохранять статус самой загадочной театральной премии. Кому достанется статуэтка, заранее предугадать невозможно. До оглашения результатов никто не знает не только имена победителей, но даже номинантов. Оттого и наблюдать за итогами прошедшего театрального сезона вдвойне интереснее.

"Принцесса Турандот" — это загадочная китаянка, у нее всегда много тайн, много сюрпризов. За это ее и любят, и называют "Турандот" московским театральным "Оскаром", — говорит учредитель премии, режиссер Борис Беленький.

Среди гостей — мэтры театральной сцены, актеры, режиссеры, художники. "Хрустальная Турандот" — одна из самых "звездных" премий.

"Это какая-то такая давнишняя любовь, это настолько кристальная и полная любви премия!" — говорит художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

"Это одна из самых почетных премий, те, кто получал ее — это счастливчики!" — говорит народный артист РФ Валерий Гаркалин.

"Привлекает очень многих театралов овладеть ею", — говорит художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас.

Хрустальной принцессой — лучшей театральной актрисой — стала Мария Смольникова. Ее Лариса из "Бесприданницы" признана одной из самых ярких ролей сезона. А сам спектакль в постановке Дмитрия Крымова стал лучшим.

"У меня всегда одна мечта — сделать что-то очень резко, очень современно, чтобы касалось каждого, но одновременно очень красиво", — говорит Крымов.

В номинации "Лучший актер" — победа Сергея Степанченко. Специальной премией "За честь и достоинство" наградили Станислава Любшина. А лучшим режиссером стал Евгений Писарев — он получил статуэтку за работу над спектаклем "Влюбленный Шекспир".

"Мне хочется разделить это еще и со всей актерской командой. Сейчас мало кто берется за спектакли, где 28 человек артистов на сцене плюс музыканты. В общем, я счастлив!" — делится Писарев.

Из рук Римуса Туминаса — хрустальная статуэтка Марку Захарову. Художественному руководителю Ленкома, недавно отметившему юбилей, присуждена специальная премия — "Недосягаемый".

"Немного я избалован вниманием лишним, некоторым таким пафосом, который меня немножко напрягает. Я, в общем, наверное, человек скромный — так мне кажется, во всяком случае. Но я счастлив, что моя работа получила столь высокую оценку", — говорит сам народный артист.

Под знаком футбола и под звуки блюза — главной темой церемонии стал прошедший в России чемпионат мира. Театр — это тоже команда, и "Хрустальная Турандот" ей так к лицу!