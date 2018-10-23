Подмосковный таксист "погрузил" детей в багажник машины

В багажнике машины пришлось совершить поездку детям подмосковного таксиста — им попросту не хватило места в салоне. Водителю, которого сняли на видео, грозит штраф до 3 тысяч рублей, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД.

Эти кадры были сделаны днем 21 октября в 3-м Покровском проезде в Котельниках. По данным стражей порядка, в багажнике разместился только один ребенок, а трое других — в салоне, где не было детских кресел. В то же время на записи видно, что среди вещей в задней части такси находятся по меньшей мере два ребенка.

Таксисту, который оказался отцом всех четверых детей, грозит штраф за их ненадлежащую перевозку. Кроме того, его привлекли к ответственности за "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".