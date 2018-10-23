Анна Шевелева: "Норд" вернем через международный суд

Через международный суд намерен добиваться возвращения захваченного Украиной сейнера "Норд" владелец судна — "Рыболовецкий колхоз имени Первого Мая". Об этом в программе "60 минут" на канале "Россия" заявила представитель судовладельца Анна Шевелева.

Это единственное судно предприятия. "Мы вернем российское имущество российскому предприятию, — подчеркнула Анна Шевелева. — Мы знаем, что правительство России нас поддержит".

Для того, чтобы предприятие работало эффективно, рыболовецкому колхозу надо приобрести новый сейнер, стоимость которого 30-50 миллионов рублей.

Арестованный под надуманным предлогом российский сейнер "Норд" передан национальному агентству Украины по розыску и управлению полученными от коррупционных и других преступлений активами (АРМА). Судно выставлено на аукцион с начальной стоимостью 60 тысяч долларов. Деньги от продажи пойдут на оплату вынужденной из-за ареста стоянки в порту Бердянска.

"Судно незаконно захвачено Украиной, — подчеркивает Шевелева. — И теперь с ним планируется совершение каких-то действий. Мы не согласны с таким решением и считаем его политизированным".

25 марта 2018 года украинские пограничники задержали крымское судно "Норд" под российским флагом в Азовском море. На его борту был экипаж из 10 человек. Все они – граждане России. Но капитана судная Владимира Горбенко на Украине обвиняют в нарушении порядка въезда украинскими гражданами из Крыма на Украину.