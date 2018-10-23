Нурмагомедов: хочу подраться с Мэйвезером при полных "Лужниках"

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что хотел бы провести бой против американца Флойда Мэйвезера-младшего на стадионе "Лужники". Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

"Обсудили бой с Мэйвезером и хотим, чтобы бой состоялся в Москве на легендарном стадионе "Лужники", — написал Нурмагомедов в своем личном Instagram. – Мы уверены, что бой соберет 100 тысяч зрителей и установит мировой рекорд по продажам платных трансляций. И самое важное для меня – в углу будет мой отец. В Москву ведь виза не нужна".

Напомним, что Нурмагомедов вызвал Мэйвезера-младшего на бой, на что тот ответил согласием, но при условии, что встреча состоится по правилам бокса и исключительно в Лас-Вегасе. Хабиб наотрез отказался проводить бой в Неваде, где ранее одержал победу над Конором Макгрегором в рамках UFC.