Обвиненный в изнасиловании Роналду заявил, что он счастлив

Португальский футболист Криштиану Роналду, которого американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании, прокомментировал этот инцидент во время пресс-конференции своего клуба "Ювентус". Роналду заявил, что у него все хорошо, и он счастлив, сообщает ESPN.

"Мои адвокаты уверены в результатах дела, и я, разумеется, тоже. Правду утаить невозможно", — заявил Роналду.

"Я счастливый человек, у меня четверо детей, я играю за великолепный клуб, у меня замечательная семья, я здоров. Я знаю, что я образец для подражания, и я уверен в себе на сто процентов. Как на поле, так и вне его", — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что в начале октября Криштиану Роналду отстранили от матчей сборной Португалии из-за обвинений в изнасиловании. Тогда же он написал в "Твиттере", что полностью отрицает все обвинения в свой адрес и что для него насилие – это то, что спортсмен всегда отрицал.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.