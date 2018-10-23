Обвиненный в изнасиловании Роналду заявил, что он счастлив
Португальский футболист Криштиану Роналду, которого американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании, прокомментировал этот инцидент во время пресс-конференции своего клуба "Ювентус". Роналду заявил, что у него все хорошо, и он счастлив, сообщает ESPN.
"Мои адвокаты уверены в результатах дела, и я, разумеется, тоже. Правду утаить невозможно", — заявил Роналду.
"Я счастливый человек, у меня четверо детей, я играю за великолепный клуб, у меня замечательная семья, я здоров. Я знаю, что я образец для подражания, и я уверен в себе на сто процентов. Как на поле, так и вне его", — добавил футболист.
Ранее сообщалось, что в начале октября Криштиану Роналду отстранили от матчей сборной Португалии из-за обвинений в изнасиловании. Тогда же он написал в "Твиттере", что полностью отрицает все обвинения в свой адрес и что для него насилие – это то, что спортсмен всегда отрицал.
I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 октября 2018 г.
В конце сентября немецкая газета Der Spiegel опубликовала рассказ американки Кэтрин Майорги, которая обвинила Роналду в изнасиловании в 2009 году. По словам женщины, которой на тот момент было 25 лет, футболист принудил ее к сексу в номере одной из гостиниц Лас-Вегаса.
Ранее адвокаты Роналду заявили также, что в 2010 году пара достигла внесудебного соглашения по этому вопросу.
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