Дорожный контроль: сотрудники ГИБДД проводят проверки междугороднего транспорта

В Москве усилены проверки рейсовых междугородних автобусов. После серии крупных аварий с гибелью пассажиров инспекторы обращают внимание буквально на все — от состава аптечки до правильности оформления билетов. А досматривать багаж теперь им помогает кинологическая служба.

- Как часто вы совершаете рейсы?

- Два раза в неделю. Бывает, раз.

В среднем восемь раз в месяц этот водитель из Белоруссии бывает в столице. Правила международных перевозок знает наизусть. Но даже регулярные рейсы — под подозрением у инспекторов.

- Выявление лиц, которые находятся в федеральном, межрегиональном, международном розыске.

Проверяют все: от состояния водителя перед рейсом — медосмотр должен пройти каждый — до документов, разрешающих перевозку пассажиров.

- Водитель Сергей Юрьевич — это вы?

- Да.

У пассажиров, несмотря на поздний или, наоборот, очень ранний час, имеют право спросить билет. Ведь бывает, что водитель сам берет попутчика и сажает на пустое место. А деньги — мимо кассы, в карман.

- А у вас как-нибудь можно купить?

- У нас — нет, мы таких полномочий не имеем.

- Список пассажиров где? Там все в наличии?

- Да, все!

Особое внимание — конструкции самого транспортного средства. Автобус не должен быть переоборудован. Еще пару лет назад в ходе таких рейдов можно было встретить лежачие места — они, как правило, продавались дороже, — или двойное дно в багажном отделении. Кстати, сейчас багаж досматривают строго с собакой — сотрудником кинологической службы.

"Мероприятие направлено на осуществление контроля за перевозками пассажиров междугородними и международными автобусами, а также осуществляющими нелегальные перевозки пассажиров", — рассказал командир взвода ДПС ГИБДД Алексей Кувшинов.

Наличие огнетушителей, аптечки и лекарственных препаратов в ней, запасных выходов — на все это обращает внимание инспектор. Строгие требования и к самому водителю — например, он обязан проверить правильное размещение багажа, — и к его рабочему месту: в кабине должны быть навигатор и видеорегистратор.

Пунктов, за которые могут оштрафовать, много, но у инспектора нет цели наказать рублем. Главное — обеспечить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.