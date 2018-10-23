Очередной "Каракурт" для российского флота спущен на воду

Малый ракетный корабль "Буря" сошел со стапелей судостроительного завода "Пелла" в Санкт-Петербурге. На торжественной церемонии присутствовал заместитель начальника управления кораблестроения российского флота Михаил Краснопеев. Он передал сотрудникам верфи поздравления и благодарность командующего ВМФ РФ Владимира Королева, сообщает агентство ТАСС.

Кроме того, Краснопеев заявил, что новейшая "Буря" пойдет на испытания в 2019 году, а в 2020 году его должны передать военным.

Всего Министерство обороны России заказало более 10 МРК проекта 22800 "Каракурт". Первый, "Ураган", спустили на воду в конце июля 2017 года, второй, "Тайфун", – в конце ноября того же года, третий, "Шквал", – в начале мая 2018 года.

Малый ракетный корабль "Буря" и аналогичные МРК отличаются скромными размерами: водоизмещение – всего 800 тонн, длина – около 67 метров, а ширина – примерно 11 метров. Но это скорее полюс, так как чем меньше корабль, тем хуже его видно на радарах. Тем более что проект 22800 построен с применением "стелс-технологий": ломанные формы корпуса и надстроек, без прямых углов, а также широкое применение в конструкции корабля радиопрозрачных композитных материалов.

При этом инженеры конструкторского бюро "Алмаз" смогли сделать маленький корабль хорошо вооруженным. МРК несет 8 пусковых установок ракет "Калибр" и артиллерийскую установку. А от нападения с воздуха "Буря" и ей подобные защищены морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".