Болтон: выход США из ДРСМД не сделает мир опаснее

Заявления о том, что выход США из договора о РСМД вызовет новую гонку вооружений и сделает мир опаснее, являются преувеличением, считает помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Я считаю, что риторика перегрета: я был здесь (в Москве) почти 17 лет назад в период выхода США из Договора по ПРО, и мы слышали много подобных заявлений", — объяснил он во время беседы с журналистами.

По мнению Болтона, возможный выход США из соглашения отражает изменившуюся реальность, и этот вопрос обсуждался во время его нынешнего визита в Москву.

"Шойгу известно о том, что это соглашение времен холодной войны, оно касалось только двух стран, а сейчас глобальная реальность поменялась, мы должны как-то реагировать на это", — пояснил помощник президента США, передает РИА Новости.

Джон Болтон прибыл в Москву 22 октября и уже провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой МИД России Сергеем Лавровым. 23 октября его примет президент Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ожидают услышать разъяснения по различным темам, в том числе, и о намерении США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности.