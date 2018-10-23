Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол в "Бутырке"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не смогут играть в футбол в следственном изоляторе "Бутырка". Футбольного поля для заключенных их типа нет, о чем сообщил ответственный секретарь Общественной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Оба футболиста не смогут играть в футбол, потому что футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых просто нет, — приводит слова Мельникова Russia Today. – В СИЗО есть лишь небольшое импровизированное поле для заключенных хозяйственного отряда. Они отбывают срок в "Бутырке" и убираются, делают ремонт, разносят посылки".

Таким образом, в распоряжении обоих футболистов остается только тренажерный зал, который они смогут посещать исключительно порознь. Напомним, что фигуранты одного и того же дела не могут находиться в СИЗО в одном помещении.