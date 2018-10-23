Тема:

Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 18 минут назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
23 октября 201815:19

Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол в "Бутырке"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не смогут играть в футбол в следственном изоляторе "Бутырка". Футбольного поля для заключенных их типа нет, о чем сообщил ответственный секретарь Общественной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Оба футболиста не смогут играть в футбол, потому что футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых просто нет, — приводит слова Мельникова Russia Today. – В СИЗО есть лишь небольшое импровизированное поле для заключенных хозяйственного отряда. Они отбывают срок в "Бутырке" и убираются, делают ремонт, разносят посылки".

Таким образом, в распоряжении обоих футболистов остается только тренажерный зал, который они смогут посещать исключительно порознь. Напомним, что фигуранты одного и того же дела не могут находиться в СИЗО в одном помещении.

Ранее по теме

Сейчас

15:02

Болтон: выход США из ДРСМД не сделает мир опаснее

14:29

Нурмагомедов: хочу подраться с Мэйвезером при полных "Лужниках"

13:50

В Гатчине нашли тело пятой жертвы взрыва

12:52

Песков объяснил смысл санкций против Украины

11:14

Тело Хашогги нашли в колодце

10:27

ДТП в Ленинградской области: пострадали 24 человека

07:14

В зоне поиска субмарины San Juan найдены два крупных объекта

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Болтон: выход США из ДРСМД не сделает мир опаснее

Болтон: выход США из ДРСМД не сделает мир опаснее

10 минут назад
Подруга Джамаля Хашогги требует справедливого расследования

Подруга Джамаля Хашогги требует справедливого расследования

15 минут назад
Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол в "Бутырке"

Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол в "Бутырке"

17 минут назад
В Гатчине нашли тело пятой жертвы взрыва

В Гатчине нашли тело пятой жертвы взрыва

1 час назад
РПЦ не намерена подчиняться решениям Константинопольского патриархата

РПЦ не намерена подчиняться решениям Константинопольского патриархата

1 час назад
Роскачество назвало девять лучших "Докторских" колбас

Роскачество назвало девять лучших "Докторских" колбас

6 часов назад
Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира

Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира

5 часов назад
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Мария Аниканова стала актрисой благодаря предательству

Мария Аниканова стала актрисой благодаря предательству

59 минут назад
Кингисепп: история шедевра Антонио Ринальди

Кингисепп: история шедевра Антонио Ринальди

1 час назад
Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Своё"

Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Своё"

3 часа назад
Очередной "Каракурт" для российского флота спущен на воду

Очередной "Каракурт" для российского флота спущен на воду

22 минуты назад
Анна Шевелева: "Норд" вернем через международный суд

Анна Шевелева: "Норд" вернем через международный суд

49 минут назад
Нурмагомедов: хочу подраться с Мэйвезером при полных "Лужниках"

Нурмагомедов: хочу подраться с Мэйвезером при полных "Лужниках"

55 минут назад
Первый в истории межпланетный кубсат сфотографировал Марс

Первый в истории межпланетный кубсат сфотографировал Марс

58 минут назад
Обвиненный в изнасиловании Роналду заявил, что он счастлив

Обвиненный в изнасиловании Роналду заявил, что он счастлив

1 час назад
За побег с места ДТП будут надолго сажать в тюрьму

За побег с места ДТП будут надолго сажать в тюрьму

1 час назад
И для воды, и для воздуха. Минобороны РФ приняло на вооружение двухсредный автомат

И для воды, и для воздуха. Минобороны РФ приняло на вооружение двухсредный автомат

1 час назад
Лыжник Устюгов госпитализирован после падения со спуска

Лыжник Устюгов госпитализирован после падения со спуска

1 час назад
Автобус переехал пешехода на "зебре" в Хабаровске. Видео

Автобус переехал пешехода на "зебре" в Хабаровске. Видео

1 час назад
Опубликовано видео момента аварии с участием автокрана и 17 автомобилей в Киеве

Опубликовано видео момента аварии с участием автокрана и 17 автомобилей в Киеве

2 часа назад
Заведующую барнаульским детсадом задержали после издевательств над воспитанниками

Заведующую барнаульским детсадом задержали после издевательств над воспитанниками

2 часа назад
Автомобиль премьера Словакии столкнулся с оленем

Автомобиль премьера Словакии столкнулся с оленем

2 часа назад
На антарктической станции инженер попытался убить сварщика

На антарктической станции инженер попытался убить сварщика

2 часа назад
Китай возмущен предложением Трампа присоединиться к договору о РСМД

Китай возмущен предложением Трампа присоединиться к договору о РСМД

2 часа назад
Вместо армии - в больницу: у москвича-призывника в кармане брюк взорвался телефон

Вместо армии - в больницу: у москвича-призывника в кармане брюк взорвался телефон

2 часа назад
Палеонтологи нашли ответ на вопрос, кто уничтожил всех сумчатых львов

Палеонтологи нашли ответ на вопрос, кто уничтожил всех сумчатых львов

3 часа назад
ЦИК РФ: по итогам единого дня голосования возбуждено 18 уголовных дел

ЦИК РФ: по итогам единого дня голосования возбуждено 18 уголовных дел

3 часа назад
"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

3 часа назад
В ночном клубе Сызрани подрались молодые худышки и зрелые толстушки

В ночном клубе Сызрани подрались молодые худышки и зрелые толстушки

3 часа назад
Появилось новое видео столкновения автобуса и кроссовера в Подмосковье

Появилось новое видео столкновения автобуса и кроссовера в Подмосковье

4 часа назад
В России прекратили выпуск дешевого седана Nissan Almera

В России прекратили выпуск дешевого седана Nissan Almera

4 часа назад
Похож ли китайский мультфильм "Тайна магазина игрушек" на историю Pixar: правдивая рецензия

Похож ли китайский мультфильм "Тайна магазина игрушек" на историю Pixar: правдивая рецензия

4 часа назад
Макгрегор: в двух раундах я был лучше Хабиба, но мое поражение справедливо

Макгрегор: в двух раундах я был лучше Хабиба, но мое поражение справедливо

4 часа назад
СК обнародовал кадры с подозреваемым в убийстве 12-летней девочки в Забайкалье

СК обнародовал кадры с подозреваемым в убийстве 12-летней девочки в Забайкалье

5 часов назад
Спасение застрявшего в стиральной машине пятилетнего мальчика сняли на видео

Спасение застрявшего в стиральной машине пятилетнего мальчика сняли на видео

5 часов назад
Порошенко снова похвастался старым оружием

Порошенко снова похвастался старым оружием

5 часов назад
Германия официально признала гоночные симуляторы отдельным видом автоспорта

Германия официально признала гоночные симуляторы отдельным видом автоспорта

5 часов назад
Жизнь за рубли: как дедолларизация в России скажется на рынке жилья и ипотеки

Жизнь за рубли: как дедолларизация в России скажется на рынке жилья и ипотеки

5 часов назад
Капитан "Реала" Рамос дважды ударил молодого одноклубника

Капитан "Реала" Рамос дважды ударил молодого одноклубника

5 часов назад
Австралийские учёные открыли новое генетическое заболевание

Австралийские учёные открыли новое генетическое заболевание

5 часов назад
На стройке в Дагестане погибли три человека

На стройке в Дагестане погибли три человека

5 часов назад
В керченском колледже возобновились занятия

В керченском колледже возобновились занятия

6 часов назад
На юге Китая открыли самый длинный в мире мост

На юге Китая открыли самый длинный в мире мост

6 часов назад
Прокуратура: Ан-24 не был обстрелян в воздухе

Прокуратура: Ан-24 не был обстрелян в воздухе

6 часов назад
В зоне поиска субмарины San Juan найдены два крупных объекта

В зоне поиска субмарины San Juan найдены два крупных объекта

8 часов назад
У дома Джорджа Сороса в США обнаружено взрывное устройство

У дома Джорджа Сороса в США обнаружено взрывное устройство

9 часов назад
День рождения Галины Вишневской отметят вечером-посвящением

День рождения Галины Вишневской отметят вечером-посвящением

16 часов назад
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07