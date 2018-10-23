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Обмен санкциями 1 час назад
Под санкции попадут украинские товары, активы и бизнесмены
Ответ на украинские санкции скоро даст Россия. Это анонсировал после президентского указа российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Проекты соответствующих постановлений о контрсанкциях уже готовы, добавил глава российского правительства, посещая Калининград.
"Санкции вводятся в отношении лиц, которые наносят вред и ущерб Российской Федерации", — цитирует Медведева "Интерфакс".
И среди них обязательно будут известные люди. Это и представители украинского бизнеса и другие отдельные украинские граждане. Вводимые в ответ на украинские действия российские контрсанции блокируют украинские активы на российской территории и воспрепятствуют выводу капиталов из России на Украину, пояснил глава российского кабинета министров.
"Ни президентский указ, ни постановление правительства не будут распространяться на весь украинский народ. Это абсолютно неприемлемо, — подчеркнул российский премьер-министр. — Мы, наоборот, преисполнены самых дружеских чувств к украинскому народу".
В российский санкционный список войду и юридические лица – украинские компании, которые контролируются попавшими под санкции украинцами. Кроме, того, добавил Медведев, Россия запретит ввоз ряда категорий украинских товаров.
Киев ввел санкции против России еще в 2014 году. С тех пор украинский санкционный список пополнялся и расширялся. Последнее расширение произошло месяц назад.
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