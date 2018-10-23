Канадский рэпер разбился на съемках клипа

Трагедия произошла в пригороде канадского города Вернон. 34-летний рэпер Джон Мак-Мюррей погиб, сорвавшись с крыла самолета во время съемок клипа. Музыканта не смогли спасти, сообщает Huffington Post.

Рэпер совершал трюк, в рамках которого он должен был пройти по крылу летящего самолета Cessna. Музыкант не удержал равновесие и скатился с крыла. Какое-то время он висел на нем, держась руками, но потом рухнул вниз.

Менеджеры артиста заявили, что у него был парашют, но в момент падения рэпер находился слишком низко над землей, и купол не успел раскрыться.

Мак-Мюррей скончался на месте от полученных травм.