Легенда "Барселоны" Хави объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес объявил о том, что по окончании нынешнего футбольного сезона завершит игровую карьеру. 38-летний испанский ветеран, выступающий за катарский "Аль-Садд", признался, что устал от футбола.

"Сейчас я хочу выиграть вместе со своим клубом азиатскую Лигу чемпионов – было бы здорово завоевать трофей по окончании сезона, — сказал Хави, слова которого приводит FootballHD со ссылкой на Corriere dello Sport. – С уверенностью в 99 процентов скажу, что этот сезон будет для меня последним. В 39 лет уже нормально уставать от футбола. Настает время менять курс и в дальнейшем я планирую переквалифицироваться в тренера".

Напомним, что Хави является воспитанником испанской "Барселоны". За каталонский клуб он выступал на протяжении 17-ти лет. В составе "блаугранас" он становился восьмикратным чемпионом Испании, три раза побеждал в Кубке Испании и четыре – в Лиге чемпионов. Кроме того, он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.