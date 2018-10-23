Трамвай вспыхнул на маршруте в Казани. Видео

Во вторник, 23 октября, в Казани произошло возгорание трамвая – инцидент запечатлел на видео один из очевидцев.

На записи видно, что водитель трамвая вместе с добровольными помощниками пытаются сбить пламя на крыше вагона при помощи огнетушителей.

Окончательную точку в борьбе с огнем поставили прибывшие пожарные.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, пассажиры благополучно и своевременно эвакуировались, трамвай получил повреждения.