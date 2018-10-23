Российским военным нужен арктический ремонтник

Министерство обороны России объявило конкурс на разработку боевой ремонтно-эвакуационной машины для Арктики. Основное требование – новая БРЭМ должна быть построена на двухзвенном тягаче вроде ДТ-30 "Витязь". Стоимость контракт составляет свыше 169 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на портал госзакупок. Рабочее название проекта – "Эвакуатор ГМ".

Стоит отметить, что практически вся техника арктических подразделений российской армии создается на базе ДТ-30. Например, уже есть и даже показаны на параде Победы сразу две зенитных ракетных системы: "Панцирь-СА" и "Тор-М2ДТ". Последний должен поступить в войска уже в конце этого года.

Также построены и испытаны машины обеспечения на базе двухзвенных вездеходов: кухня, цистерна, хлебопекарня и хозяйственно-складской модуль. Все они адаптированы к крайне низким температурам.

Секрет высочайшей проходимости "Витязя" заключается в том, что он состоит из двух частей, соединенных специальным гидравлическим поворотно-сцепным устройством. Благодаря ему ДТ-30 может ехать через любое бездорожье: если одно из звеньев застрянет, второе его вытянет.

Широкие мягкие гусеницы "Витязя" распределяют вес 30-тонной машины так, что она давит на землю меньше, чем стопа человека. Поэтому ДТ-30 не проваливается в снег и не вязнет в грязи. Вдобавок этот вездеход практически безопасен для природы Заполярья: его траки не перепахивают мхи, лишайники и карликовые деревья.