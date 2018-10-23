Евгений Бушманов уволен с поста тренера футбольной "молодежки"

Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером молодежной сборной страны Евгением Бушмановым. Итоги выступления "молодежки" в отборе к Евро-2019 признаны неудовлетворительными и наставник покидает свой пост "по соглашению сторон".

"Данное решение принято в том числе и по итогам заседания Технического комитета РФС, — говорится в сообщении на официальном сайте футбольного Союза. – На нем результаты выступления молодежной сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными".