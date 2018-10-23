Депутат признался в убийстве крестного отца

Раскрыто майское убийство 57-летнего мужчины в Анапе. Убийцей оказался Депутат муниципального совета города Александре Журавеле. 7 мая 2018 года он шесть раз выстрелил в своего знакомого из пистолета, а затем скрылся. От огнестрельных ранений пострадавший скончался. Погибший приходился депутату крестным отцом.

С начала 1990-х годов Александре Журавле работал в коммерческой сфере, сообщает ТАСС. В 2006 году он стал членом горсовета Анапы.

Вину в совершенном убийстве депутат признал в полном объеме. Утвержденное прокурором обвинительное заключение направлено в суд. Дело в суде будет рассмотрено по существу. Анапскому депутату предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 ("Убийство"), а также по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса России ("Незаконное приобретение и ношение оружия").