"Первый Кен России" после двадцатой пластики попал в реанимацию

Бывший участник одного из реалити-шоу Егор Холявин, который считает себя "первым русским Кеном", попал в реанимацию. Ранее врачи уже предупреждали экспериментатора со своей внешностью, что еще одна пластическая операция может стоить Егору жизни, однако его это не остановило.

Он настолько одержим мечтой стать похожим на американскую куклу, что сделал уже 20 операций. Своими экспериментами он периодически делится в "Инстаграме".

После очередной операции — круговой подтяжки лица —у молодого человека открылось кровотечение, и его пришлось экстренно госпитализировать.

При этом в комментарии Пятому каналу молодой человек признался, что был готов к такому исходу. "Чувствую себя плохо. Пока никаких прогнозов", — признался "первый русский Кен".

По всей видимости, кумиром Егора является британец бразильского происхождения Родриго Алвес, который сделал больше 50 дорогостоящих операций, чтобы стать похожим на друга Барби – Кена.