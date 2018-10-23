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Экология 1 час назад

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23 октября 201817:40 Евгения Ефимова

Неизбежно: микропластик впервые найден в образцах кала людей из разных стран

Пластиковые частицы были обнаружены во всех образцах человеческого кала.
Фото Global Look Press.

Учёные не первый год говорят о проблеме загрязнения земного шара самыми разными полимерными материалами. Сегодня уже никого не удивишь Большим мусорным пятном в океане, большую часть которого и составляет такой дешёвый и удобный пластик. Чтобы хоть немного облегчить давление полимерных материалов на экологию, развитые страны отказываются от пластиковых пакетов, а тысячи учёных придумывают способы переработки полимеров, генерируемых химической промышленностью тоннами.

Одна из основных причин обеспокоенности учёных проблемой пластикового загрязнения заключается в том, что мы до конца не понимаем, к каким последствиям для здоровья может привести попадание пластика в организмы живых существ.

Конечно же, никто не будет намеренно кормить добровольцев пластиком, чтобы выяснить, как это скажется на их здоровье. Между тем он вполне может оказаться в желудке человека после ужина, в состав которого были включены морепродукты. Ведь, как выяснили морские биологи, рыбы с радостью лакомятся пластиком как фастфудом.

Недавнее исследование также подтвердило наличие пластика в 93 процентах бутилированной воды. Иными словами, пластик может попасть в организм человека не только с едой, но и с водой.

Но страдают не только люди. Эксперты сделали весьма неутешительный прогноз: к 2050 году желудки всех морских птиц будут содержать пластик. Между тем, они тоже являются звеньями пищевой цепи.

Учёные из Венского университета и Агентства по окружающей среде Австрии решили развеять все сомнения и выяснить, действительно ли пластик проникает в организм человека.

Специалисты пригласили принять участие в исследовании восемь человек из Финляндии, Италии, Японии, Польши, Нидерландов, Великобритании, России и Австрии.

Все испытуемые должны были вести дневник питания в течение недели. После этого они сдали образцы кала.

Отмечается, что все участники не были вегетарианцами, а шесть человек употребляли в пищу морскую рыбу. Кроме того, все восемь человек питались продуктами, завёрнутыми в пластиковую упаковку, и пили воду из пластиковых бутылок.

Оказалось, что микропластик присутствовал в каждом образце кала этих людей. Причём специалисты нашли аж девять разных типов пластика в каждом образце экскрементов: полипропилен и полиэтилентерефталат оказались наиболее распространёнными. Размеры частиц варьировались от 50 до 500 микрометров.

В среднем в каждом образце было обнаружено 20 частиц на 10 граммов каловых масс.

В данном исследовании речь ведётся о микропластике (частицы до пяти миллиметров в длину). Это продукты разложения синтетических тканей или крупных пластиковых предметов. Источником таких "загрязнений" может быть даже тюбик от шампуня или зубной пасты, пластиковая упаковка купленного в магазине товара, детский подгузник или ватная палочка, старая футболка из синтетики — все те предметы, которые мы выбрасываем в мусорное ведро, не отправляя на переработку.

"Это первое исследование такого рода. Оно подтверждает то, что мы давно подозревали. Пластмассы в конечном итоге проникают в кишечник человека", — говорит ведущий автор работы Филипп Швабль (Philipp Schwabl) из Венского университета.

Больше всего учёные волнуют возможные последствия такого засилья пластика, особенно для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Частицы микропластика способны проникать в кровеносную и лимфатическую системы, а также достигать печени. Теперь, когда у нас есть доказательства наличия микропластика в организме человека, необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы понять, что это значит для нашего здоровья", — добавляет учёный.

Швабль представит новое исследование на 26-ой Объединенной европейской неделе по гастроэнтерологии, которая проходит в эти дни в Вене.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о комарах, которые, как оказалось, переносят микропластик из воды на сушу. Кроме того, мы рассказывали об обнаружении микропластика в организмах тысяч глубоководных существ.

Если говорить о способах борьбы с микропластиком, то учёные предлагают использовать особый фильтр воды и вводить запреты на продажу полиэтиленовых пакетов.

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