Прохожие обратили в бегство напавшего на семейную пару вооруженного грабителя
Два неравнодушных жителя Орландо пришли на помощь супругам, которые едва не стали жертвами вооруженного ножом преступника, сообщает полиция флоридского округа Ориндж. Камера наблюдения зафиксировала момент спасения.
Нападение произошло около 7 часов утра 8 сентября, однако запись появилась только сейчас, поскольку за прошедшие полтора месяца стражам порядка так и не удалось выйти на след предполагаемого преступника. Молодой человек подкараулил пару у автомобильного банкомата, когда они намеревались положить деньги на карточку (не выходя из салона машины). Налетчик пригрозил расправой, но водитель все же попытался скрыться с места, однако безуспешно — приставленный к горлу нож вынудил его остановиться.
В дальнейшем у супругов было немного шансов сохранить наличные, кабы не случайные прохожие. Двое мужчин обратили внимание на торчащие из окна автомобиля ноги злоумышленника, в то время как в салоне шла непонятная возня. Наблюдением со стороны они, по счастью, не ограничились: услышав крики женщины о помощи, прохожие отогнали в сторону налетчика и даже попытались его скрутить, но при этом едва сами не получили ножевые ранения. Водитель предпочел не покидать салон и наблюдал за происходящим через окно.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев рассказал, какие санкции введут против Украины
- На антарктической станции инженер попытался убить сварщика
- РПЦ не собирается подчиняться Константинополю
- Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол в "Бутырке"
- Тело Хашогги нашли, но потом опровергли
Самое читаемое
-
В центре Москвы мужчина сварился заживо, прыгнув в кипящий битум
- Максакова назвала имя убийцы Вороненкова и мотив
- Похититель велосипедов признался в семи убийствах молодых женщин
- Во время съемок фильма танк задавил каскадера
- В Сибири пенсионер с бультерьером полмесяца бродили по тайге и выжили
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы
- Для дорог: "Урал" начал продажи новых версий грузовиков Next (есть цены!)
- Названы самые аварийные автомобили России
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Банк России - самый непредсказуемый ЦБ в мире?
- Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира
- Энергоснабжение "Парка Легенд": история успеха проекта "АйТеко"
- Котировки палладия приблизились к абсолютному максимуму на фоне разногласий между Россией и США по ДРСМД и СНВ III
- Марихуановый угар в мире: почему акции производителей каннабиса стремительно дешевеют?
- "Яндекс" готов биться за независимость. Рынок не верит в успех
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
Вести в 20.00
-
Трамп заявил, что США выходят из РСМД
- Максакова знает убийцу мужа
- Пенсионер с собакой 17 дней блуждали в лесу
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
В театре Вахтангова вручили "Хрустальную Турандот"
- Особняку на Маросейке вернут исторический облик
- ГИБДД проводит проверки междугороднего транспорта
Вести.Стиль
-
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период
- От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size
- Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?
- Что носить этой зимой? 10 самых модных шуб из цветного меха
- Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"