Прохожие обратили в бегство напавшего на семейную пару вооруженного грабителя

Два неравнодушных жителя Орландо пришли на помощь супругам, которые едва не стали жертвами вооруженного ножом преступника, сообщает полиция флоридского округа Ориндж. Камера наблюдения зафиксировала момент спасения.

Нападение произошло около 7 часов утра 8 сентября, однако запись появилась только сейчас, поскольку за прошедшие полтора месяца стражам порядка так и не удалось выйти на след предполагаемого преступника. Молодой человек подкараулил пару у автомобильного банкомата, когда они намеревались положить деньги на карточку (не выходя из салона машины). Налетчик пригрозил расправой, но водитель все же попытался скрыться с места, однако безуспешно — приставленный к горлу нож вынудил его остановиться.

В дальнейшем у супругов было немного шансов сохранить наличные, кабы не случайные прохожие. Двое мужчин обратили внимание на торчащие из окна автомобиля ноги злоумышленника, в то время как в салоне шла непонятная возня. Наблюдением со стороны они, по счастью, не ограничились: услышав крики женщины о помощи, прохожие отогнали в сторону налетчика и даже попытались его скрутить, но при этом едва сами не получили ножевые ранения. Водитель предпочел не покидать салон и наблюдал за происходящим через окно.