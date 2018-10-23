После убийства Вороненкова его мать в "Прямом эфире" впервые поговорила с Максаковой
В программе "Прямой эфир" мать экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова впервые поговорила с Марией Максаковой после убийства ее сына в Киеве и увидела внука Ивана, которому уже два с половиной года.
В предыдущем выпуске программы Максакова заявила, что к убийству ее мужа может быть причастен "друг семьи" Денис Панаитов.
Она рассказала, что после их с Вороненковым отъезда из России тот провернул аферу с "обменом" ее квартиры в Москве стоимостью 2 миллиона долларов на квартиру в Киеве.
В ней Максакова с сыном живет до сих пор, но недавно бандиты совершили налет на эту квартиру с целью выкинуть их с сыном на улицу. Оперная певица считает, что к этому причастны люди Панаитова.
Кроме того, Максакова обратила внимание на тот факт, что Вороненкова убили на следующий день после того, как к Панаитову перешло право собственности на квартиру в Москве.
На связь с программой Максакова вышла из столицы Украины и рассказала другие подробности этой квартирной аферы, а также сообщила подробности о запутанных финансовых делах "друга семьи".
Певица продолжает считать, что финансовые проблемы и большие долги подтолкнули его к тому, чтобы так поступить с их семьей.
При этом адвокат Вадим Лялин рассказал, что накануне убийства Вороненкова у Максаковой и Панаитова были очень напряженные отношения. Он предполагает, что и сама Максакова могла быть лицом, материально заинтересованным в гибели своего мужа.
Людмила Вороненкова — мать убитого в Киеве экс-депутата Госдумы, со своей стороны, рассказала, что после гибели ее сына Мария очень изменилась: не хочет общаться с ней и не пускает к внуку, которого бабушка никогда не видела.
На эти упреки Максакова ответила, что всегда рада видеть свекровь в Киеве, но только без журналистов, которые порочат имя певицы. Певица напомнила, что именно с такими представителями СМИ Людмила Вороненкова приезжала ранее к невестке.
Максакова также напомнила, что многим пожертвовала ради того, чтобы уехать с ее сыном из России на Украину, в том числе и общением со старшими детьми.
Еще одно предположение высказала в программе первая жена Дениса Вороненкова Светлана Макеенко. Она считает, что к убийству может быть причастен не только Дениса Панаитова, но и вторая жена Вороненкова – Юлия, и они могут состоять в сговоре.
Макеенко напомнила, что именно Юлие Вороненков оставил все свое имущество, когда уезжал с Максакововй в Киев, и именно на нее и ее родных были записаны все активы экс-депутата.
Сейчас идут процессы по разделу имущества, но Макеенко своих позиций не сдает.
Как произошел обмен московской квартиры Вороненковых на киевскую Панаитова, что еще ответила Максакова на претензии в ее адрес со стороны свекрови? Где 120 миллионов рублей за элитную недвижимость Максаковой, и кто подписал расписку в их получении? Почему Мария не хочет возвращаться в Россию, и какое проклятие, как считает сестра Дениса Вороненкова, лежит на их семье?
Обсуждение этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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