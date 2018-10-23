Полиция Испании изъяла более тонны кокаина

Правоохранительные органы Испании провели операцию против незаконного оборота наркотиков, в ходе которой изъяли около 1,4 тонны кокаина.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала национальная полиция пиренейского королевства, подчеркнув, что блюстители порядка в водах около Канарских островов перехватили судно с наркотиками на борту.

При этом была задержана команда судна, состоящая из граждан Украины, Грузии, Болгарии и Турции.

Ранее МВД Испании сообщило, что за 2017 год полиция изъяла рекордно высокое количество наркотиков – 477 тонн.