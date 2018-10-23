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Здоровое долголетие и старение 46 минут назад

Новости Наука

23 октября 201818:08 Юлия Воробьёва

Жить вдвое дольше: из антивозрастных препаратов приготовили "коктейль молодости"

Новый "коктейль" состоит из трёх компонентов и способен не только увеличить продолжительность жизни, но и замедлить процессы старения.
Фото Global Look Press.

Остановить процессы старения или же обратить их вспять невозможно: в этом природа неумолима. Однако исследователям, изучающим такие биологические механизмы, известно, что их можно по крайней мере замедлить.

Над этим работает множество научных групп по всему миру: одни команды предлагают перепрограммировать клетки, другие ищут генетические факторы старения и долголетия, третьим секреты вечной молодости раскрывают животные-долгожители.

Все эти исследования преследуют одну цель – создание эликсира если не вечной жизни, то хотя бы жизни максимально долгой (и здоровой).

Учёные из Колледжа гуманитарных наук Йельского университета и Национального университета Сингапура – не исключение. Они также занимаются поиском способов продления жизни и, кажется, нашли оригинальное решение.

Авторы новой работы поясняют: существующие антивозрастные препараты нацелены на различные молекулярные механизмы и, как правило, каждый имеет свою "узкую специализацию". Но для того, чтобы в действительности замедлить старение всего организма, нужен комплексный подход.

Поэтому исследователи изучали различные комбинации фармацевтических препаратов. Их целью было продление жизни круглых червей вида Caenorhabditis elegans. Эти нематоды широко используются в экспериментах как модельные организмы и ценятся учёными за простоту: на их примере можно быстро и чётко выявлять последствия любого "лекарственного вмешательства".

Глава научной группы Ян Грубер (Jan Gruber) поясняет, что препараты, с которыми они работали, ранее были признаны безопасными для млекопитающих, либо уже одобрены для использования людьми.

По результатам отбора самыми эффективными оказались комбинации пяти лекарств, включая антибиотик рифампицин, иммунодепрессант рапамицин и сахароснижающее средство метформин, которое используется для лечения диабета второго типа.

Специалисты поясняют, что в ходе испытаний медики порой находят у многих препаратов новые "специализации". К примеру, рапамицин, который изначально предназначался для предотвращения отторжения трансплантируемых органов, продлил жизнь тех же нематод, насекомых и даже мышей.

Сначала учёные выяснили, что увеличить продолжительность жизни существ способно сочетание двух лекарств (рапамицина и рифампицина). Причём влияние этого дуэта сильнее, чем каждого из препаратов в отдельности. Далее исследователи добавили в этот "коктейль" ещё один компонент – аллантоин (многофункциональный ингредиент многих косметических средств).

В результате продолжительность жизни нематод увеличилась почти в два раза.

Подобный эффект не наблюдался ни в одном проведённом ранее эксперименте с животными, подчёркивают авторы работы.

Они увидели, что их "эликсир" не просто увеличивал срок жизни червей, но и замедлял процессы старения в их организме. При этом комбинация нескольких препаратов не оказывала никакого отрицательного воздействия на здоровье нематод.

Затем учёные решили проверить эффективность "коктейля" на других модельных организмах – плодовых мухах. Они имеют гораздо больше общего с людьми (к примеру, более 70% генов, вызывающих разные заболевания у человека, есть и у дрозофил), и "эволюционно отличны" от нематод, поясняют специалисты.

Эксперименты подтвердили эффективность изучаемой комбинации лекарств: "эликсир" значительно продлил срок жизни и у плодовых мух.

Поскольку аналогичные результаты наблюдались в опытах с абсолютно различными организмами, можно говорить о некоторой универсальности найденного сочетания. Установлено, что "коктейль" способен регулировать очень древние биологические механизмы старения у дрозофил, которые в большинстве своём характерны и для млекопитающих.

Собственно, на следующих этапах команда намерена рассмотреть, какие эффекты эта тройная комбинация будет оказывать на различных животных и, возможно, скорректировать состав конечного "эликсира".

Помимо этого, учёные планируют разработать компьютерные модели для имитации воздействия тысяч других сочетаний препаратов на молекулярные и биологические процессы старения.

Конечная цель – это безопасное для здоровья и коммерчески доступное средство (возможно, не одно), которое поможет увеличить продолжительность жизни людей.

"Если мы сможем найти способ продлить срок "здоровой" жизни и отсрочить старение, мы сможем противодействовать пагубным последствиям [всеобщего] старения населения, предоставляя странам не только медицинские и экономические выгоды, но и лучшее качество жизни для их населения", — считает Ян Грубер.

Он подчёркивает, что стремится создать средство, которое не просто подарит людям "бонусные" годы жизни, но ещё и отсрочит старение, а значит, и наступление возрастных заболеваний.

"Мы проведём больше лет, свободных от старческих болезней, таких как артрит, сердечно-сосудистые заболевания, рак или болезнь Альцгеймера. В настоящее время для их лечения требуются большие средства, поэтому экономические выгоды от более здоровой и долгой жизни населения были бы огромными", — поясняет Грубер.

В качестве примера он привёл данные американских аналитиков, которые в 2017 году установили: если уровень старения граждан США снизится на 20%, правительство сэкономит 7,1 триллиона долларов на расходы в сфере здравоохранения в следующие 50 лет. Очевидно, что подобные экономические выгоды ожидают и другие страны.

Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Developmental Cell.

Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других любопытных методах борьбы со старением – переливании молодой крови и омоложении мозга при помощи ультразвука. Более доступными "источниками молодости" могут послужить физические упражнения, чтение книг и красный перец.

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