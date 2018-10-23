Американские военные сделали первого в мире робота-преподавателя

Представители военной академии США создали первого в мире робота-учителя, который умеет читать лекции на сложные темы и уже выступил перед аудиторией в 100 человек. Слушатели отметили высокое качество семинара под руководством андроида Bina48, сообщает Axios.

Программисты загрузили в робота знания о политической философии и теории ведения войны. При этом андроид не был подключен к Интернету, он не читал из "Википедии", а пользовался исключительно встроенными алгоритмами, с помощью которых проходил обучение.

Интересно, что робот Bina48 не только успешно провел лекцию, но и дал развернутые ответы на вопросы студентов.

Участвовавший в создании робота профессор Уильям Барри заявил, что никто из студентов не верил в то, что их ждет настоящая серьезная лекция, а не развлекательный эксперимент.

"Студенты даже записывали за андроидом", — отметил ученый.

По словам Барри, единственной претензией студентов было то, что робот говорил слишком медленно.