Новейший спасательный катер Тихоокеанского флота успешно завершил испытания

Многофункциональный катер нового проекта 23370М закончил заводские испытания. Создатели проверили мореходные качества судна, маневренность, навигационные системы, рассказал агентству ТАСС представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

В ближайшее время судно передадут в аварийно-спасательную службу флота.

Проект 23370М – это модульный катер, на который можно установить самое разное оборудование. Например, он может участвовать в поисково-спасательных или ремонтных операциях, обеспечивать работу аквалангистов. По сравнению с предыдущей модификацией, то есть с обычным проектом 23370, новый катер стал быстрее, комфортнее для экипажа, а также оснащен современным водолазным комплексом и системой пожаротушения.

Длина катера – 24 метра, ширина – более 8 метров, водоизмещение – 130 тонн. В экипаж входят 7 человек, плюс 4 специалистов. Топлива судну хватает на 300 морских миль, или около 550 километров.