Самым пьющим городом в России оказался Саратов

Жители Саратова, Ханты-Мансийска и Перми возглавили рейтинг самых пьющих городов России.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный независимым агентством Zoom Market в 25 крупных российских городах.

Согласно ему Ханты-Мансийск занял второе место, а Пермь – третье. В десятку самых выпивающих входят также Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Санкт-Петербург, согласно опросу, оказался на 11 месте, Москва заняла 16 строчку, а Екатеринбург – 19. Менее всего пьют в Казани, которая заняла последний 25 пункт рейтинга.

В ходе опроса были использованы ответы 3250 жителей из 25 российских городов в возрасте от 19 до 73 лет, которые рассказали социологам, употребляют ли они алкоголь и как часто.