"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

В понедельник, 5 ноября, в Камерном зале Московского международного Дома музыки состоится уникальный концерт "Игра жанров". Специальные гости: Борис Андрианов – виолончель, Виталий Кись – гитара, Диана Поленова – вокал.

Программа концерта строится на современном синтезе разных стилей музыкального искусства — классики, джаза и оригинальных обработках современных хитов. Музыка Deep Purple, композиции M. Buble в джазовой обработке могут привлечь молодую публику, широта музыкальных вкусов которой огромна и включает в себя как интерес к старому року, так и любовь к самым актуальным веяниям популярной музыки последних лет.

Впервые на московской сцене прозвучат сочинения Моцарта, Гульда в совершенно новых обработках. Все это похоже на фьюжн, когда самые разные стили и направления органично существуют в условиях одного творческого проекта.

Популяризация "непопулярной" в джазе виолончели, благодаря участию в программе лауреата Международного конкурса имени Чайковского виолончелиста Бориса Андрианова, станет ярким моментом этой музыкальной программы. В концерте "Игра жанров" виолончель представлена в совершенно новой ипостаси — она звучит в сопровождении джазового оркестра, что в полной мере раскрывает многогранность инструмента, которую, всегда подчеркивал и доказывал своим творчеством великий Мстислав Ростропович .

Слушателям концерта "Игра жанров" посчастливится услышать головокружительные джазовые импровизации, уникальные сочетания ритмов и гармоний, неординарные и неожиданные дуэты и трио. Программа станет настоящим праздником музыки, границы которого расширятся, благодаря яркой творческой индивидуальности каждого исполнителя.

Начало концерта – в 19:00, 5 ноября, Камерный зал ММДМ.