Раскрыт секрет успеха сборной России на чемпионате мира по футболу
Успехи российской сборной на чемпионате мира 2018 года по футболу опираются на неожиданный факт. Медицинский штаб футбольной сборной России раскрыл один из секретов побед: во время подготовки к играм игроки сборной утоляли жажду водой Svetla.
Они пили эту воду с первого дня сборов в Австрии и не прекращали использовать ее до четвертьфинального матча против сборной Хорватии. Svetla — самая энергонасыщенная вода в мире, в десятки раз активнее любой добытой из скважины воды.
Это позволяет ей благотворно влиять на состояние организма, нормализовать обменные процессы, оптимизировать работу всех органов и систем организма, бороться с вирусами и повышать устойчивость организма к агрессивным внешним факторам. Кроме того, употребление достаточного количества чистой, правильно сбалансированной по содержанию микроэлементов и минералов воды благотворно действует на состояние здоровья и долголетие человека.
"Учитывая великолепные вкусовые качества воды, ее во время тренировок и матчей пили все футболисты. За более чем 50 дней сбора не зафиксировано ни одного случая вирусного заболевания, физические кондиции футболистов были на максимальном уровне. Несомненно, свой вклад в это внесла и вода Svetla. Медицинский штаб Национальной сборной РФ по футболу планирует использовать эту воду и в дальнейшем", — заявил главный врач российской национальной сборной по футболу, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.
Российская сборная по триатлону также использовала воду Svetla при подготовке к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Это позволило сократить время на адаптацию спортсменов к физическим нагрузкам в новых климатических условиях, значительно снизило количество заболеваний, что можно связать с особенностями свойств данной воды.
"Нашу продукцию рекомендуют своим пациентам ведущие гастроэнтерологи, эндокринологи, урологи, педиатры, диетологи, невропатологи, кардиологи и курортологи России, – отметил генеральный директор компании "Воды здоровья" Александр Назаров. — Теперь и медицинский штаб мужской Национальной сборной команды России дал нашей воде высокую оценку".
Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией "Воды здоровья" заключила общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации", чтобы совместно содействовать повышению качества жизни российских граждан.
"Мы вместе с компанией "Воды здоровья" по всей стране проводим мероприятия образовательной программы "Сохрани свое здоровье", чтобы рассказать населению о том, как увеличивая двигательную активность и оптимизируя питьевой режим, можно увеличить продолжительность активной, здоровой жизни человека", — пояснил вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов.
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