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23 октября 201819:45

WTA Championships. Свитолина лидирует в "Белой группе"

EPA

На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации с призовым фондом в 7 млн долларов в Сингапуре сыгран второй тур в "Белой группе". Украинка Элина Свитолина встречалась с чешкой Каролиной Плишковой, победила и вышла в лидеры квартета.

В первом раунде обе спортсменки выиграли свои поединки и в их очном матче решалось очень многое: победитель мог досрочно обеспечить себе место в плей-офф. Однако, выиграть надо было в двух партиях. Увы, но Свитолина победила в трех (6:3, 2:6, 6:3) и пока с победителями группы ничего не ясно: все решится в третьем туре.

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