Бывший агент ЦРУ рассказал, как перевоплощался в старика и в женщину

Экс-сотрудница ЦРУ Джоанна Мендез рассказала о тонкостях работы спецганетом, в частности, об искусстве перевоплощения. Издания Wired опубликовало видео, в котором показано, как именно можно изменить свою внешность до неузнаваемости за считанные минуты.

По словам Мендез, ей приходилось перевоплощаться множество раз, причем порой молниеносно.

"По инструкции у вас есть 36 секунд, чтобы полностью сменить внешность в толпе людей и выйти из нее совсем другим человеком", — рассказала американка. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как это делается.

Мендез говорит, что в некоторых случаях спецагенты используют банальные парики и накладные усы, как в шпионских комедиях. Однако бывали случаи, когда к объекту слежки нужно было подойти вплотную или даже пообщаться с ним. В таких случаях приходилось прибегать к серьезной маскировке, с использованием накладок для лба, скул и подбородка. А порой даже накладные челюсти, чтобы изменить прикус.

Экс-сотрудница ЦРУ рассказывает, что в таких случаях образ заранее прорабатывается в деталях вплоть до походки. Нередко агентам клали в ботинки камешки, чтобы они чуть хромали, когда "превращались в стариков".

По словам Мендез, детали крайне важны. К примеру, всегда стоит помнить, что европейцы, как правило, держат нож в правой руке, а вилку — в левой и, в отличие от американцев, крайне редко их перекладывают.

"Любая подобная ошибка, которая, на первый взгляд, кажется мелочью, может привести к тому, что вас раскроют", — отметила американка.