"Правосудия!" Подруга убитого журналиста потребовала наказать убийц Хашогги

Несколько часов назад король и кронпринц Саудовской Аравии встретились с родными Джамаля Хашогги, которых пригласили во дворец в Эр-Рияде. Монарх и его сын выразили соболезнования, заявив, что все виновные в гибели журналиста будут наказаны. И в это же время друзья Хашогги пришли к саудовскому консульству в Стамбуле. Им сообщили, что там, во дворе, якобы обнаружили тело репортёра.

"Правосудие! Правосудие!"

Она кричит на 4-х языках. Английском, турецком, французском и арабском, требуя справедливости для Джамаля Хашогги. Подруга журналиста Захар Зеки приехала к консульству с цветами в память о погибшем.

"Убийцы должны быть наказаны", — говорит она.

О справедливости говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он рассказал, что к убийству Хашогги могут быть причастны три группы из Саудовской Аравии.

"Они встретились только в консульстве перед приходом Хашогги и первым делом отключили систему видеонаблюдения — изъяли жесткие диски", — заявил он, выступая в парламенте.

Президент Турции заявил, что не верит в версию о неосторожном убийстве Хашшоги в ходе неудачного допроса.

"Они могли спланировать это за несколько дней. И говорить о том, что участвовали только рядовые сотрудники спецслужб — нелепо", — считает Эрдоган.

Как пишет Daily Mail перед смертью журналиста между Хашогги и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом состоялся разговор по Skype. Якобы принц уговаривал вернуться Хашогги в королевство, на что тот ответил отказом.

Sky News со ссылкой на свои источники сообщает, что тело Хашогги расчленили, а лицо изуродовали.

Появилась и пока неподтвержденная информация о том, что останки журналиста все же найдены, по одной версии в колодце на территории консульства. По другой — в саду личной резиденции самого консула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Сегодня было опубликовано и видео снятое на следующий день после убийства. На кадрах сотрудники дипмиссии сжигают во внутреннем дворе консульства документы.

Президент Турции уже потребовал экстрадиции подозреваемых из Саудовской Аравии в Турцию — для справедливого суда.

Сегодня король и наследный принц Саудовской Аравии приняли во дворце семью убитого журналиста и высказали родственникам погибшего соболезнования.

В королевстве продолжают настаивать на том, что расследование будет объективным и прозрачным.

"Правительство Саудовской Аравии привержено цели провести полноценное расследование, раскрыть всю правду и добиться, чтобы виновные понесли наказание", — заявил Абдель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Стало известно, что в последние дни Хашогги работал над статьей о так называемых интернет-троллях, которые поддерживают в социальных сетях саудовские власти. В свою очередь неизвестные хакеры взломали сайт инвестиционного форума в Эр-Риаде и разместили фото принца бин Салмана с саблей в руках рядом с Хашогги, стоящим на коленях.

А Дональд Трамп высказал недовольство данными, которые предоставила Америке Саудовская Аравия. В связи с этим президент США направил в Турцию главу ЦРУ Джину Хаспел.

"У меня есть прекрасные сотрудники в Турции и Саудовской Аравии. Сегодня или завтра мне доложат все подробности, потому что меня не устраивают объяснения, которые я слышал раньше", — заявил журналистам Трамп.

Видимо лучшей кандидатуры для этой миссии, чем Джина Хаспел, не нашли. Она многое знает о тайных операциях и пытках. В Америке ее часто называют "кровавая Джина", за причастность к издевательствам в секретной тюрьме, которую Хаспел возглавляла в начале 2000-х.