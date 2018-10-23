Поел торт и заболел сальмонеллезом: Роспотребнадзор изымает некачественную выпечку

Роспотребнадзор изъял из продажи более 400 килограммов хлебобулочных и кондитерских изделий в Ростове-на-Дону. Подобные случаи ежедневно происходят по всей стране и последствия их не только экономические.

Под одеялом и с градусником пятилетний Ефим теперь проводит большую часть времени. Постоянные простуды и атопический дерматит — следствие перенесенного сальмонеллеза.

"Он поел торт, и после этого ребенку стало плохо", — говорит Анна Ракутина.

В инфекционной больнице выяснилось: все соседи по палате тоже ели торты из местной торговой сети "Дом еды". Роспотребназор нашел на предприятии десятки грубых нарушений. А у одной из сотрудниц, украшавшей торты, в крови обнаружили антитела к той самой опасной бактерии — сальмонеллезу.

"Данный сотрудник мог являться источником", — рассказал Александр Кокулин, руководитель управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Костромской области.

Производство приостановили. Индивидуальный предприниматель отделался 30 тысячами рублей штрафа. Уже через три недели продукция снова оказалась на прилавках.

"Не доказано, что это тортом и все", — заявила продавщица.

Возмущенным родителям пояснили, что все нарушения устранили. Но в цех, к слову, расположенный в промзоне — между салоном стрижки котов и автосервисом — категорически не пускают.

Родители договариваются через соцсети торты этой марки бойкотировать.

"Очень вкусные, но больше не хочется", — говорит Ирина Жбанова.

Российское законодательство исходит из добросовестности предпринимателей. Проверки плановые — раз в три года. Внеплановые только по решению прокуратуры.

"Если мы усилим государственный контроль, то нам нужно будет многократно увеличить штат госчиновников, и мы понимаем, что половина бизнеса сразу исчезнет", — поясняет Евгений Федоров, депутат Госдумы РФ.

Крупные производители налаживают дорогостоящую систему контроля качества. При этом индивидуальные предприниматели нередко этим пренебрегают. Но в этой сфере экономия особенно опасна, ведь кондитерские кремы — прекрасная среда для размножения опасных бактерий.

"Очень часто на таких предприятиях летают различные насекомые, и возможно попадание металла в продукт", — говорит Ольга Муравьева, генеральный директор кондитерской фабрики.

В итоге даже плановые проверки дают большой улов. В Туле Роспотребнадзор забраковал 200 килограммов тортов и пирожных. В Кемеровской области почти 300. А в Свердловской и вовсе тонну.

"Было исследовано 424 пробы кондитерских изделий, процент неудовлетворительных проб составил 15,6%. В основном по бактериологическим показателям", — сообщила Екатерина Бобылева, начальник отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В пирожных можно найти не только бактерии. Петербургский рок-музыкант в буквальном смысле сломал зуб о краснодарский пряник.

"Почувствовал, что я откусил что-то очень твердое, полез в рот и увидел там гвоздь ", — пожаловался Антон Слон.

Производитель пряников — компания "Кубанская кормилица" — оплатить удаление остатков зуба и установку импланта Антону отказалась. Предложили вернуть 35 рублей, потраченных на покупку пряников. До суда Антон пока не дошел, а вот Анна решила вернуть деньги, потраченные на лечение сына.

Впрочем, сделать это будет непросто. Предприниматель своей вины не признал и нанял лучшего в городе адвоката, который пообещал устроить истцам сладкую жизнь.