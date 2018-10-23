В торговом центре в Чертанове обрушился эскалатор

В одном из крупнейших московских ТЦ Columbus, в Чертанове, на юге столицы, произошло обрушение эскалатора.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, ЧП случилось в торговом центре по адресу: улица Кировоградская, дом 13А. Обрушились пять ступеней эскалатора. В результате инцидента никто не пострадал. Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.