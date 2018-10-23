На шахте в Кемеровской области идет эвакуация горняков

Более 100 шахтеров эвакуируют из шахты "Осинниковская" в городе Осинники Кемеровской области из-за остановки главного вентилятора.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в экстренных службах региона.

Собеседник агентства отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. На месте ЧП работают оперативные службы области. Устанавливается причина остановки главного вентилятора шахты.

"Осинниковская" была основана в 1932 году. В марте 2013 года во время проведения профилактических работ по откачке воды из затопленных зон, обрушился десятиметровый целик, что привело к прорыву воды в зону выработок. В результате обвала из 143 шахтёров, работавших в это время на шахте, только 139 смогли самостоятельно покинуть выработки.