Чиновник выбросил взятку во время автомобильной погони

Глава поселковой администрации Токсово заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник требовал два миллиона рублей за подписание актов по ремонту и восстановлению в поселке канализационно-очистных сооружений.

21 октября чиновник получил часть от затребованной суммы, сообщает сайт Следственного комитета по Ленинградской области. 300 тысяч рублей глава администрации Токсово получил от поселкового депутата в машине.

При передаче денег рядом с машиной появились полицейские. Но злоумышленники решили скрыться. При этом во время погони чиновник и депутат попытались избавиться от денег и документов, выбрасывая их из окон.

Скрыться им, правда, не удалось. После задержания у главы поселковой администрации резко ухудшилось самочувствие. С места происшествия он был госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"). Денежные средства и представляющие интерес для следствия документы изъяты.