США пошли в кибератаку на Россию

Больше года потребовалось для того, чтобы сформировать устойчивое представление в обществе, что Россия так или иначе вмешивалась в выборы на территории США.

И вот теперь американские спецслужбы, наконец, решили, что пора переходить в наступление и их кибератака не будет расцениваться как нападение, а будет восприниматься как оборонительные действия.

New York Times даже не стесняется вынести в заголовок статьи тезис о "первой кибератаке против России".

Издание особо оговаривается, что сотрудники киберподразделения, входящего в структуру Министерства обороны, действующие под командованием Агентства национальной безопасности (АНБ) стараются не провоцировать российскую сторону на ответные шаги.

Якобы, вся суть "кибератаки" сводится к попыткам отговорить россиян от попыток вмешиваться в выборы в конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года.

Но в реальности, масштаб операции киберподразделения США гораздо шире. Издание пишет, что оперативники направлены также в ряд европейских государств, где также должны обеспечить прикрытие "союзников" от "вторжения хакеров".

Регулярные заявления Москвы о том, что обвинения во вмешательстве в американские выборы – суть от начала до конца надуманная история, как ни странно, нашли подтверждение в той же статье.

Издание сообщает, со ссылкой на свои источники, что разведывательные службы США не прогнозируют компьютерных взломов систем подсчета голосов или попыток проникнуть на сервера выборных комиссий для подделки результатов голосования.

Всё, чего боится киберкомандование США, так это то, что российские "агенты" будут распространять в Интернете некую дезинформацию и тем самым смогут влиять на общественное мнение в США.

В ситуации, когда сама суть предвыборного процесса в США является попытками двух противоборствующих партий оказывать влияние на общественное мнение, всегда будет тот, кто останется недоволен результатами голосования.

И тут, как нельзя лучше, подходит отработанная схема обвинения во всех грехах внешнего противника. Не важно, будь то Россия, Китай или кто-либо ещё.

Выходит, все обвинения со стороны США во вмешательстве в их внутренние дела и выборные процессы не требуют доказательств, тем более что их и нет.

Зато они помогают решать сразу несколько стратегических задач.

Во-первых, спецслужбы получают возможность совершать атаки в киберпространстве, прикрываясь национальными интересами.

Во-вторых, военное ведомство получает рычаг для давления на союзников, и основание для легального проникновения в их правительственные сети.

В-третьих, и это, кстати, сильнее всего бьёт по интересам самих США, у проигравшей партии появляются инструменты для перманентного обвинения победителей голосования в предательстве национальных интересов, в получении поддержки извне и, в конце концов, для ослабления институтов действующей власти.