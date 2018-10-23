Хоккейный "Локомотив" взял "зеркальный" реванш у Магнитки

Матчем в Ярославле между местным "Локомотивом" и магнитогорским "Металлургом" стартовал очередной игровой тур регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева выиграли со счетом 3:2, взяв реванш за гостевое поражение в конце сентября с тем же счетом.

"Локо" открыл счет уже на 1-й минуте: отличился Юртайкин. Во втором периоде хозяева еще дважды пробили голкипера Магнитки, установив вполне комфортный счет 3:0. Но гости не собирались сдаваться и в третьей 20-минутке пошли ва-банк. Как результат они вернули интригу после голов Булиржа и Матушкина, но большего добиться не смогли.

Еще одна игра завершилась в Череповце, где местная "Северсталь" с "сухим" счетом 4:0 уверенно переиграли челябинский "Трактор".