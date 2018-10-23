Лига чемпионов. "Валенсия" не удержала победу с "Янг Бойз"

Двумя матчами в Швейцарии и Греции стартовал очередной тур группового этапа футбольной Лиги чемпионов. В Берне местный "Янг Бойз" принимал испанскую "Валенсию". "Летучие мыши" вели в игре со счетом 1:0, но победу не удержали. Ничья — 1:1.

Соперники являются аутсайдерами группы "Н", где также играют итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед". Отрыв пары фаворитов уже после двух туров был таков, что для продолжения борьбы за плей-офф и швейцарцам, и испанцам надо было только побеждать. Но не получилось.

"Валенсия" активнее начала матч и на 26-й минуте Батшуайи открыл счет. До перерыва "летучие мыши" имели еще пару моментов, но забить не смогли. А дальше все прошло согласно правилу: не забиваешь ты – забьют тебе. Гол на 33-й минуте провел Оаро и до конца встречи счет не изменился.

"Юнайтед" (4 очка) и "Ювентус" (6) проведут свою очную встречу позже, но уже сейчас ясно, что побороться за одну из двух путевок в весеннюю стадию турнира "Валенсии" (2 очка) и "Янг Бойз" (1) будет крайне сложно.

Еще один матч проходил в греческих Афинах, где АЕК принимал мюнхенскую "Баварию" (группа "Е") и проиграл – 0:2. У немецкого клуба стало 7 очков, АЕК проиграл третий матч подряд. Голландский "Аякс" (4 очка) и португальская "Бенфика" (3) сыграют позже.