В Греции гигантские пауки заполонили побережье озера

Нашествие пауков на Грецию продолжается. Из-за аномально теплой погоды членистоногие начали активно размножаться близ озера Вистонида на северо-востоке страны. Толстый слой паутины покрыл около ста метров побережья. Пляжи оказались захвачены членистоногими, сообщает Newsweek.

Биологи говорят, что из-за хорошей погоды пауки-тетрагнатиды (вид Tetragnatha) не прекратили размножаться осенью, как ожидалось, а продолжили брачные игры с удвоенной силой.

Окрестности озера Вистонида оказалось для пауков идеальным местом, так как они обожают влажность. Проблема в том, что на побережье водоема находятся не только кусты и деревья, но также жилые дома и даже объекты религиозного культа.

Ученые не дают однозначного ответа на вопрос, как бороться с пауками. По всей видимости, грекам остается только ждать холодов.