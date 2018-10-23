Футболисты ЦСКА уступили "Роме" с разгромным счетом

В столице Италии завершился матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов, в котором местная "Рома" принимала московский ЦСКА. Матч прошел с преимуществом римлян, которые забили в ворота "красно-синих" три безответных гола – 3:0.

Первый тайм матча стал настоящим бенефисом боснийского форварда "Ромы" Джеко, который дважды поразил ворота, в которых дисквалифицированного Акинфеева сменил менее опытный Помазун. При этом нельзя сказать, что армейцы выглядели "мальчиками для битья", но Влашичу и Чалову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы довести свои эпизоды до гола.

Вторая половина игры стала продолжение первой в том смысле, что ЦСКА играл как бы не хуже хозяев, но с реализацией дело обстояло неважно. На 50-й минуте счет стал крупным: Ундер забил после паса Джеко. В дальнейшем обе команды понимали, что дело сделано. ЦСКА очень хотел "размочить" счет, но не смог. Римлянам вполне хватило счета 3:0.