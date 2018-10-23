Лига чемпионов. "Ювентус" победил в Манчестере "Юнайтед"

Центральным матчем третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов, безусловно, был матч а Манчестере, где местный "Юнайтед" принимал итальянский "Ювентус" в рамках турнира в группе "Н". Гости выиграли с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте встречи забил Дибала, который реализовал едва ли не первый острый момент у ворот хозяев. Нельзя сказать, что гости имели слишком заметное преимущество, но с реализацией у "Юве" дела обстоят гораздо лучше, чем у подопечных Жозе Моуринью.

"Старая синьора" на старте турнира выиграла все три матча и оторвалась от соперников: у "Юве" 9 очков, у "МЮ" – 4, у испанской "Валенсии" – 2, у швейцарского "Янг Бойз" – 1. И следующий матч итальянский чемпион проводит против "Манчестера" на своем поле.

Результаты других матчей игрового дня: "Хоффенхайм" (Германия) – "Лион" (Франция) – 2:3, "Шахтер" (Донецк, Украина) – "Манчестер Сити" (Англия) – 0:3, "Реал" (Испания) – "Виктория" (Пльзень, Чехия) – 2:0, "Аякс" (Голландия) – "Бенфика" (Португалия) – 1:0.