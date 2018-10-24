Визит премьер-министра в Калининградскую область: итоги и планы развития региона

Калининградская область получит дополнительные средства на развитие новых секторов экономики. Изменения уже внесены в федеральную целевую программу. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании в Светлогорске. Оно было посвящено вопросам социально-экономического развития самого западного региона России.

В янтарной столице России, как часто называют Калининград, рабочий визит премьер-министра начинается с посещения единственного в мире предприятия, где солнечный камень добывают открытым карьерным способом. Со смотровой площадки Дмитрию Медведеву показывают, как шагающие экскаваторы поднимают из грунта голубую глину, в которой и содержится ископаемая окаменевшая смола, возраст ее оценивают в 40 миллионов лет. Председателю Правительства предлагают почувствовать ее энергетику и тепло. Дмитрий Медведев заходит внутрь янтарной пирамиды, которую построили здесь для туристов.

Из одного кубометра глины получают полтора-два килограмма солнечного камня. В год его добывают сейчас больше 450 тонн. Но запасов в месторождении хватит больше, чем на сто лет. С помощью мощной водяной пушки глину размывают морской водой. Мутная смесь песка и янтаря поступает в землесосную установку и идет на обогатительную фабрику.

Дмитрию Медведеву показывают ювелирные изделия и сувениры, которые производит комбинат. Особое внимание он обращает на коллекцию, выпущенную специально к Чемпионату мира по футболу, тут и фигурки футболистов, и волк Забивака из медового янтаря.

Продемонстрировали председателю правительства и внушительные камни самородки, весом больше килограмма. Такие вылавливают в карьере с помощью сачков, каждому присваивают персональные имена, например, Кровь Дракона, Патриарший. О янтаре Дмитрий Медведев говорит и на совещание в Светлогорске. Премьер-министр предлагает ужесточить административную и уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря. До 5 лет лишения свободы может грозить нелегальным копателям за разрушение берегов Балтики с помощью мотопомп. Так же премьер-министр сообщил, что подписал постановление о выделении дополнительных средств на социально-экономическое развитие Калининградской области.

Осмотрел Дмитрий Медведев и обновленный к Чемпионату мира по футболу аэропорт Храброво. После реконструкции воздушная гавань Калининграда может принимать все типы воздушных судов, взлетно-посадочную полосу удлинили до 3350 метров. Дмитрий Медведев оценил просторное и светлое здание аэровокзала, которое стало по площади вдвое больше старого и может обслуживать до 3 миллионов пассажиров в год. Здесь Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов, и в частности рассказал — в чем суть новых санкций против Украины.

С руководством аэропорта Дмитрий Медведев обсудил планы по созданию в Калининграде международного хаба для авиакомпаний-лоукостеров. Предполагается, что в проекте будет участвовать "Победа", которая отправит уже завтра первый рейс из Калининграда в Рим.

Предполагают, что вскоре из самого западного российского региона будут осуществляться рейсы в Париж и другие столицы Европы.