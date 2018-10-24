В Риме прооперированы двое пострадавших в метрополитене россиян

Посольство России в Италии сообщило, что двоим пострадавшим в результате инцидента на эскалаторе метрополитена Рима россиянам сделаны операции.

Как сообщалось, во вторник, 23 октября, на станции римского метрополитена "Репубблика", расположенной рядом с Олимпийским стадионом, в результате резкого ускорения движения эскалатора пострадали 30 человек, в том числе, не менее 17 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА, напоминает ТАСС.

Очевидцы случившегося рассказывают, что для того, чтобы добраться до стадиона, в метро спустилась многочисленная группа российских болельщиков. Когда они находились на эскалаторе, он начал быстрое движение. В результате люди не успевали сойти движущейся лестницы, образовалась давка, пассажиры стали падать друг на друга. "Нас было около 200 человек, ехавших на стадион. Мы зашли в метро, поехали на эскалаторе. В какой-то момент он начал очень быстро ехать, он буквально под ногами побежал. Я был в первых рядах с друзьями, мы стали спотыкаться и успели с него спрыгнуть. Дальше эскалатор просто начал падать вниз, и всех, кто был сзади, стало затаскивать в месиво, замалывать. В какой-то момент эскалатор успели остановить. Мы видели, что были и совсем тяжелые с травмами. Все было в крови: одежда, джинсы. Я видел двух человек, у которых ступни были вывернуты в обратную сторону", — рассказывает российский болельщик Анатолий.

Одновременно россиянин подчеркнул, что отказ эскалатора не мог произойти из-за того, что болельщики по нему прыгали. "Когда мы только заходили в метро, все было еще спокойно — мы даже песни не пели, не кричал никто", — свидетельствует он.

В настоящее время семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным итальянских СМИ, один из россиян в результате инцидента потерял ногу. Очевидцы отмечают, что первый врач приехал на место происшествия лишь через 35-40 минут после инцидента.