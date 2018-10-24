В США разбился самолет с опознавательными знаками Luftwaffe

В американском штате Калифорния неподалеку от Лос-Анджелеса рухнул на шоссе и загорелся одномоторный самолет с крестами Luftwaffe (ВВС Германии времен Второй мировой войны) на крыльях.

По данным местной телекомпании KTLA 5, пилот не пострадал, прибывшие на место падения самолета пожарные потушили горящие обломки, сообщает ТАСС. Информации о причинах авиапроисшествия пока не поступало, нет данных и о владельце самолета.