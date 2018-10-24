24 октября 201803:14
В США разбился самолет с опознавательными знаками Luftwaffe
В американском штате Калифорния неподалеку от Лос-Анджелеса рухнул на шоссе и загорелся одномоторный самолет с крестами Luftwaffe (ВВС Германии времен Второй мировой войны) на крыльях.
По данным местной телекомпании KTLA 5, пилот не пострадал, прибывшие на место падения самолета пожарные потушили горящие обломки, сообщает ТАСС. Информации о причинах авиапроисшествия пока не поступало, нет данных и о владельце самолета.
Video from Sky5 shows the fiery scene of a plane crash on the 101 Freeway in Agoura Hills. The pilot was reported uninjured. tp://on.ktla.com/uqAE7 pic.twitter.com/YbXBXizwfn— KTLA (@KTLA) 23 октября 2018 г.
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