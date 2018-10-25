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Археология и история 40 минут назад

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25 октября 201816:14 Мария Мясникова

Глубина 2000 метров, возраст 2500 лет: в Черном море обнаружен уникальный греческий корабль

Фотограмметрическая модель 2500-летнего греческого корабля. Фото: The Black Sea MAP

«Корабль Одиссея», «древнейший в мире корабль» — в таких выражениях пресса описывает сенсационную находку на дне Черного моря, хотя находка немного прошлогодняя, корабль не совсем древнейший, и даже Одиссей – не настоящий, а нарисованный. Однако открытие действительно сенсационное, по другим причинам.

Речь идет о греческом торговом корабле, затонувшем в Черном море 2500 лет назад и лежащем на глубине 2000 метров. Мы упоминали эту находку в прошлогодней статье «Мертвые глубины Черного моря оказались идеальным кладбищем древних кораблей», посвященной феноменальным открытиям международного проекта по изучению Черного моря — The Black Sea Maritime Project.

Первоочередной задачей проекта было лазерное сканирование морского дна с помощью телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА) в территориальных водах Болгарии, а также «извлечение кернов донных отложений для изучения изменений в экологии региона и флуктуаций уровня моря с последнего ледникового периода». Однако в первый же сезон специалисты обнаружили останки 20 кораблей разных эпох, так что по ходу исследований ученым пришлось добавить в название проекта слово «археологический» — The Black Sea Maritime Archaeological Project, или The Black Sea MAP.

Проект, рассчитанный на три сезона, завершился в сентябре прошлого года. Его археологический итог – 67 древних и старинных судов невероятной степени сохранности, причем самой ценной находкой за все время работы проекта считался венецианский ког XIII-XIV веков: такие корабли историки прежде видели только «на картинках». Среди других находок – греческие, римские, византийские, османские суда и даже казачий челн (чайка) XVII века.


Резной румпель османского корабля и остатки корабельных канатов. Фото: Rodrigo Pacheco-Ruiz / Rodrigo Ortiz / Black Sea MAP

В последние дни работы проекта археологи, не сходя с исследовательского судна, наткнулись на останки деревянного корабля, лежащего в болгарских территориальных водах на глубине 2009 метров. На такой глубине все изыскания, обмеры и 3D-съемка проводились с помощью уже упоминавшихся ТПА, телеуправляемых подводных аппаратов. По картинке на мониторах специалисты идентифицировали останки как греческое торговое судно, затонувшее в IV-V веке до нашей эры.


Surveyor Interceptor — один из ТПА, использовавшихся для глубоководных исследований. Фото: MMT

Прошлой осенью эту находку несколько раз упоминал в своих интервью Джон Адамс (Jon Adams), профессор Саутгемптонского университета и ведущий исследователь The Black Sea MAP: «…Несколько дней спустя мы нашли еще три затонувших корабля, один из которых мы датировали эллинистическим периодом, а последний оказался еще старше».

Та же информация содержалась в пресс-релизе проекта: «самое древнее из найденных судов – греческое, затонувшее в Черном море в IV-V веке до нашей эры». 

Почему же сенсация родилась только сейчас? Поднимать судно с 2000-метровой глубины никто не собирался, но для окончательной идентификации требовалось провести лабораторные исследования, для чего от корабля с помощью ТПА «отщипнули» небольшой фрагмент. Недавно Саутгемптонский университет сообщил результаты радиоуглеродного анализа деревянного фрагмента: корабль датировали ≈400 годом до нашей эры.

Формулировка в университетском пресс-релизе способна ввести в заблуждение невнимательных читателей и журналистов: результаты радиоуглеродного датирования «подтверждают, что это древнейший полностью сохранившийся корабль, известный человечеству».

Таким образом, титул древнейшего в мире морского судна по-прежнему принадлежит финикийскому «улу-бурунскому» кораблю, затонувшему у берегов современной Турции в 1300-х годах до нашей эры. «Улу-бурунский корабль» сохранился лишь частично, но его фрагменты подняты со дна Средиземного моря и экспонируются в музее Бодрума, тогда как «древнейший из полностью сохранившихся», вероятно, никогда не покинет место своего последнего упокоения.

По словам Джона Адамса, подъем греческого судна с 2000-метровой глубины будет стоить астрономически дорого, к тому же для этого пришлось бы разобрать хрупкий корабль на части, рискуя уничтожить важные детали в процессе.

Впрочем, современные технологии позволяют исследовать 2500-летнее судно дистанционно. Изображение найденного корабля (на заглавной фотографии) – не кадр из пережатого видео, а так называемая фотограмметрическая модель, на создание которой уходят многие недели: требуется обработать огромный массив данных с ТПА, что даже с помощью суперсовременных компьютеров происходит небыстро.


Профессор Джон Адамс показывает трехмерную модель 2500-летнего греческого судна, созданную по данным с ТПА. Фото: PA

В нагромождении занесенных песком деталей обычный человек не разглядит ничего сенсационного. Специалисты видят иначе.

«Греческий корабль классического периода, полностью сохранившийся и лежащий на двухкилометровой глубине – еще недавно я бы сам не поверил, что такое возможно. Эта находка изменит наши представления о кораблестроении и мореходстве в древние времена», — говорит Адамс.

В этом, пожалуй, и состоит главная ценность открытия. До сих пор представления историков о древнегреческих кораблях основывались на художественных изображениях, литературных описаниях и редких, плохо сохранившихся фрагментах судов. Как можно понять древнюю цивилизацию, ее пронизанную морем историю и мифологию, если нет четкого представления о ее главном «двигателе», кораблях?

Однако найденный в Черном море корабль сразу показался специалистам знакомым: похожий тип судна изображен на знаменитой аттической вазе «Одиссей у острова сирен» из коллекции Британского музея.


Аттический стамнос «Одиссей у острова сирен» (480-470 год до н.э.). Фото: The British Museum

Керамический сосуд (стамнос) датируется примерно тем же периодом, что и найденный корабль: 480-470 год до нашей эры. Изображенная на нем сцена известна даже тем, кто «Гомера не читал»: хитроумный Одиссей и его боевые товарищи проплывают мимо острова сладкозвучных сирен. По совету волшебницы Цирцеи, своим спутникам Одиссей залепил уши воском, а себя велел привязать к мачте, чтобы не отозваться на чарующий зов и не погибнуть на острове кровожадных обольстительниц.

До сих пор историки не знали наверняка, видел ли мастер, создавший это прекрасное изображение, настоящие корабли, или «корабль Одиссея» на вазе – не более чем условный образ. Находка на дне Черного моря, похоже, подтверждает мнение, что мастер краснофигурной вазописи знал, что рисует. Можно понять восторг ученых, разглядевших на 2000-метровой глубине «корабль Одиссея». 


Фотография корабля на глубине 2009 метров. Фото: The Black Sea MAP

По мнению исследователей, 23-метровое судно вмещало от 15 до 25 человек. Их занесенные песком кости, возможно, до сих пор покоятся рядом с останками корабля. Причина крушения, по предварительной версии, – сильная буря, а не морское сражение. Джон Адамс считает, что корабль был преимущественно торговым, хотя время от времени участвовал в грабительских морских набегах на прибрежные города.  

Судно определенно парусно-весельное, то есть его двигающей силой были и гребцы на веслах, и парус. На темных фото из черноморских глубин легко различимы прекрасно сохранившаяся мачта и отверстия для весел. Исследователи добавляют, что не менее прекрасно сохранились скамьи гребцов, боковые рули, свернутые в бухту канаты и даже кости морского черта – рыбы, которую команда не доела перед гибелью.

Причины столь невероятной сохранности древних деревянных кораблей, затонувших в Черном море, мы подробно изложили в прошлогодней статье, но если коротко – характерной особенностью Черного моря является практически полное отсутствие жизни на глубинах более 150-200 м: с этих отметок начинается аноксическая (бескислородная) среда, при максимальной глубине моря 2212 метров. А полное отсутствие кислорода препятствует разложению органики.

Об этой редчайшей особенности Черного моря было известно давно, однако только в наше время появились технические возможности для проведения полноценных археологических исследований, практически на любой глубине.

«Перед нами предстал непотревоженный, целый корабль, с сохранившейся мачтой и рулевыми веслами. Даже канаты лежали на корме, будто их там сложили перед крушением. Невероятная находка. Первая и единственная в своем роде», — сказал археолог Крум Бачваров, болгарский участник проекта The Black Sea MAP.

Невероятная – да, но не первая. В конце 1990-х американец Роберт Баллард (человек, который нашел «Титаник») обнаружил в Черном море у берегов Турции греческое торговое судно почти того же возраста – IV века до нашей эры. Названный археологами Eregli E, корабль сохранил весь свой груз и даже такую исключительную редкость как человеческие останки. Но тогда археологи не успели его исследовать: корабль лежал на относительно небольшой глубине и был разрушен сетями проходивших над ним траулеров…

Это печальное событие придает дополнительный смысл определению «древнейший полностью сохранившийся корабль, известный человечеству».

Новое открытие в черноморских глубинах, помимо бесценных сведений о древнегреческом кораблестроении, открывает и другие возможности, о которых еще в прошлом году напомнил Брендан Фоули (Brendan P. Foley), руководитель подводных исследований самого знаменитого корабля античности, Антикитерского: «Судя по прекрасному состоянию самих кораблей, товары в их трюмах тоже могли хорошо сохраниться. Возможно, среди них окажутся книги, пергаменты, другие письменные документы... Кто знает, сколько такого добра перевозили торговцы? Сейчас хотя бы появилась возможность это выяснить, и это потрясающе».

The Black Sea Maritime Archaeological Project обошелся финансовым спонсорам в 15 миллионов долларов, и археологи уже ведут поиск средств на следующий этап исследований. Пожалуй, многие согласятся, что древние корабли, а не современные яхты, — очень красивый способ потратить лишние деньги.

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