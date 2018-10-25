Тема:
Археология и история 40 минут назад
Глубина 2000 метров, возраст 2500 лет: в Черном море обнаружен уникальный греческий корабль
«Корабль Одиссея», «древнейший в мире корабль» — в таких выражениях пресса описывает сенсационную находку на дне Черного моря, хотя находка немного прошлогодняя, корабль не совсем древнейший, и даже Одиссей – не настоящий, а нарисованный. Однако открытие действительно сенсационное, по другим причинам.
Речь идет о греческом торговом корабле, затонувшем в Черном море 2500 лет назад и лежащем на глубине 2000 метров. Мы упоминали эту находку в прошлогодней статье «Мертвые глубины Черного моря оказались идеальным кладбищем древних кораблей», посвященной феноменальным открытиям международного проекта по изучению Черного моря — The Black Sea Maritime Project.
Первоочередной задачей проекта было лазерное сканирование морского дна с помощью телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА) в территориальных водах Болгарии, а также «извлечение кернов донных отложений для изучения изменений в экологии региона и флуктуаций уровня моря с последнего ледникового периода». Однако в первый же сезон специалисты обнаружили останки 20 кораблей разных эпох, так что по ходу исследований ученым пришлось добавить в название проекта слово «археологический» — The Black Sea Maritime Archaeological Project, или The Black Sea MAP.
Проект, рассчитанный на три сезона, завершился в сентябре прошлого года. Его археологический итог – 67 древних и старинных судов невероятной степени сохранности, причем самой ценной находкой за все время работы проекта считался венецианский ког XIII-XIV веков: такие корабли историки прежде видели только «на картинках». Среди других находок – греческие, римские, византийские, османские суда и даже казачий челн (чайка) XVII века.
Резной румпель османского корабля и остатки корабельных канатов. Фото: Rodrigo Pacheco-Ruiz / Rodrigo Ortiz / Black Sea MAP
В последние дни работы проекта археологи, не сходя с исследовательского судна, наткнулись на останки деревянного корабля, лежащего в болгарских территориальных водах на глубине 2009 метров. На такой глубине все изыскания, обмеры и 3D-съемка проводились с помощью уже упоминавшихся ТПА, телеуправляемых подводных аппаратов. По картинке на мониторах специалисты идентифицировали останки как греческое торговое судно, затонувшее в IV-V веке до нашей эры.
Surveyor Interceptor — один из ТПА, использовавшихся для глубоководных исследований. Фото: MMT
Прошлой осенью эту находку несколько раз упоминал в своих интервью Джон Адамс (Jon Adams), профессор Саутгемптонского университета и ведущий исследователь The Black Sea MAP: «…Несколько дней спустя мы нашли еще три затонувших корабля, один из которых мы датировали эллинистическим периодом, а последний оказался еще старше».
Та же информация содержалась в пресс-релизе проекта: «самое древнее из найденных судов – греческое, затонувшее в Черном море в IV-V веке до нашей эры».
Почему же сенсация родилась только сейчас? Поднимать судно с 2000-метровой глубины никто не собирался, но для окончательной идентификации требовалось провести лабораторные исследования, для чего от корабля с помощью ТПА «отщипнули» небольшой фрагмент. Недавно Саутгемптонский университет сообщил результаты радиоуглеродного анализа деревянного фрагмента: корабль датировали ≈400 годом до нашей эры.
Формулировка в университетском пресс-релизе способна ввести в заблуждение невнимательных читателей и журналистов: результаты радиоуглеродного датирования «подтверждают, что это древнейший полностью сохранившийся корабль, известный человечеству».
Таким образом, титул древнейшего в мире морского судна по-прежнему принадлежит финикийскому «улу-бурунскому» кораблю, затонувшему у берегов современной Турции в 1300-х годах до нашей эры. «Улу-бурунский корабль» сохранился лишь частично, но его фрагменты подняты со дна Средиземного моря и экспонируются в музее Бодрума, тогда как «древнейший из полностью сохранившихся», вероятно, никогда не покинет место своего последнего упокоения.
По словам Джона Адамса, подъем греческого судна с 2000-метровой глубины будет стоить астрономически дорого, к тому же для этого пришлось бы разобрать хрупкий корабль на части, рискуя уничтожить важные детали в процессе.
Впрочем, современные технологии позволяют исследовать 2500-летнее судно дистанционно. Изображение найденного корабля (на заглавной фотографии) – не кадр из пережатого видео, а так называемая фотограмметрическая модель, на создание которой уходят многие недели: требуется обработать огромный массив данных с ТПА, что даже с помощью суперсовременных компьютеров происходит небыстро.
Профессор Джон Адамс показывает трехмерную модель 2500-летнего греческого судна, созданную по данным с ТПА. Фото: PA
В нагромождении занесенных песком деталей обычный человек не разглядит ничего сенсационного. Специалисты видят иначе.
«Греческий корабль классического периода, полностью сохранившийся и лежащий на двухкилометровой глубине – еще недавно я бы сам не поверил, что такое возможно. Эта находка изменит наши представления о кораблестроении и мореходстве в древние времена», — говорит Адамс.
В этом, пожалуй, и состоит главная ценность открытия. До сих пор представления историков о древнегреческих кораблях основывались на художественных изображениях, литературных описаниях и редких, плохо сохранившихся фрагментах судов. Как можно понять древнюю цивилизацию, ее пронизанную морем историю и мифологию, если нет четкого представления о ее главном «двигателе», кораблях?
Однако найденный в Черном море корабль сразу показался специалистам знакомым: похожий тип судна изображен на знаменитой аттической вазе «Одиссей у острова сирен» из коллекции Британского музея.
Аттический стамнос «Одиссей у острова сирен» (480-470 год до н.э.). Фото: The British Museum
Керамический сосуд (стамнос) датируется примерно тем же периодом, что и найденный корабль: 480-470 год до нашей эры. Изображенная на нем сцена известна даже тем, кто «Гомера не читал»: хитроумный Одиссей и его боевые товарищи проплывают мимо острова сладкозвучных сирен. По совету волшебницы Цирцеи, своим спутникам Одиссей залепил уши воском, а себя велел привязать к мачте, чтобы не отозваться на чарующий зов и не погибнуть на острове кровожадных обольстительниц.
До сих пор историки не знали наверняка, видел ли мастер, создавший это прекрасное изображение, настоящие корабли, или «корабль Одиссея» на вазе – не более чем условный образ. Находка на дне Черного моря, похоже, подтверждает мнение, что мастер краснофигурной вазописи знал, что рисует. Можно понять восторг ученых, разглядевших на 2000-метровой глубине «корабль Одиссея».
Фотография корабля на глубине 2009 метров. Фото: The Black Sea MAP
По мнению исследователей, 23-метровое судно вмещало от 15 до 25 человек. Их занесенные песком кости, возможно, до сих пор покоятся рядом с останками корабля. Причина крушения, по предварительной версии, – сильная буря, а не морское сражение. Джон Адамс считает, что корабль был преимущественно торговым, хотя время от времени участвовал в грабительских морских набегах на прибрежные города.
Судно определенно парусно-весельное, то есть его двигающей силой были и гребцы на веслах, и парус. На темных фото из черноморских глубин легко различимы прекрасно сохранившаяся мачта и отверстия для весел. Исследователи добавляют, что не менее прекрасно сохранились скамьи гребцов, боковые рули, свернутые в бухту канаты и даже кости морского черта – рыбы, которую команда не доела перед гибелью.
Причины столь невероятной сохранности древних деревянных кораблей, затонувших в Черном море, мы подробно изложили в прошлогодней статье, но если коротко – характерной особенностью Черного моря является практически полное отсутствие жизни на глубинах более 150-200 м: с этих отметок начинается аноксическая (бескислородная) среда, при максимальной глубине моря 2212 метров. А полное отсутствие кислорода препятствует разложению органики.
Об этой редчайшей особенности Черного моря было известно давно, однако только в наше время появились технические возможности для проведения полноценных археологических исследований, практически на любой глубине.
«Перед нами предстал непотревоженный, целый корабль, с сохранившейся мачтой и рулевыми веслами. Даже канаты лежали на корме, будто их там сложили перед крушением. Невероятная находка. Первая и единственная в своем роде», — сказал археолог Крум Бачваров, болгарский участник проекта The Black Sea MAP.
Невероятная – да, но не первая. В конце 1990-х американец Роберт Баллард (человек, который нашел «Титаник») обнаружил в Черном море у берегов Турции греческое торговое судно почти того же возраста – IV века до нашей эры. Названный археологами Eregli E, корабль сохранил весь свой груз и даже такую исключительную редкость как человеческие останки. Но тогда археологи не успели его исследовать: корабль лежал на относительно небольшой глубине и был разрушен сетями проходивших над ним траулеров…
Это печальное событие придает дополнительный смысл определению «древнейший полностью сохранившийся корабль, известный человечеству».
Новое открытие в черноморских глубинах, помимо бесценных сведений о древнегреческом кораблестроении, открывает и другие возможности, о которых еще в прошлом году напомнил Брендан Фоули (Brendan P. Foley), руководитель подводных исследований самого знаменитого корабля античности, Антикитерского: «Судя по прекрасному состоянию самих кораблей, товары в их трюмах тоже могли хорошо сохраниться. Возможно, среди них окажутся книги, пергаменты, другие письменные документы... Кто знает, сколько такого добра перевозили торговцы? Сейчас хотя бы появилась возможность это выяснить, и это потрясающе».
The Black Sea Maritime Archaeological Project обошелся финансовым спонсорам в 15 миллионов долларов, и археологи уже ведут поиск средств на следующий этап исследований. Пожалуй, многие согласятся, что древние корабли, а не современные яхты, — очень красивый способ потратить лишние деньги.
Ранее по теме
-
Обжорство меняет историю: "последний день Помпеи" случился не в августе, а в октябре6 суток назад
-
В Норвегии нашли кладбище викингов и погребальный корабль9 суток назад
-
"Жутко и странно": обнаружена могила "ребенка-вампира"11 суток назад
-
Кровь испарялась, черепа взрывались: как умирали жертвы легендарного извержения Везувия14 суток назад
-
Майя умели производить соль и торговали солёной рыбой и мясом15 суток назад
-
Щадящий метод визуализации помог выяснить, как древние египтяне красили носки16 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Наводнение на Кубани
- В Госдуме предложили блокировать сайты знакомств
- Руководить Забайкальем стал Осипов
- Сборная России поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА
- Челябинск объят запахом навоза
Самое читаемое
-
Любовь под стук колес: пару судят за секс в метро. Видео
- Врач намеренно заразил смертельным вирусом 700 человек
- Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой
- Нашлась мать брошенного в Подмосковье малыша: она просто была в гостях
- Секс на завтрак: Иглесиас рассказал о жизни с Курниковой
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Гидрометцентр рассказал, когда стоит "переобуваться"
- Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности
- Kia подняла цены на семь моделей в России
- В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)
Экономика
-
АКРА: США введут санкции к госдолгу РФ в ноябре
- Канадский кошмар: стоимость нефти обвалилась до $20 за баррель
- Искусственный интеллект: работа с данными не будет прежней
- Как выжить на рынке кредитов МСП? Рецепт от специалистов
- 8 стран с крупнейшими запасами урана
- Как выжить на рынке кредитов МСП? Рецепт от специалистов
- Глава Apple: компании используют персональные данные пользователей как оружие против них
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно
- Потоки воды в Туапсе сметают все на своем пути
- Российские болельщики пострадали в римском метро
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Судебные приставы начали охоту на должников-автомобилистов
- Задержана мать маленького ребенка, оставленного в Щелкове
- Снос Ховринской больницы в Москве обещают завершить досрочно
- Лабиринт из заборов: зону строительства станции метро "Стромынка" пришлось расширить
- Ко ВГИКу ее "привезла" судьба: великолепная Тамара Семина отмечает юбилей
Вести.Стиль
-
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период
- От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size
- Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?
- Что носить этой зимой? 10 самых модных шуб из цветного меха
- Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"