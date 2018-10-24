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24 октября 201805:43

Госдума приступает к рассмотрению проекта бюджета на 2019-2021 годы

Проект федерального бюджета на ближайшие три года рассмотрят в среду в первом чтении в Госдуме. Планируется, что с докладами выступят Министр Финансов Антон Силуанов и глава Счетной платы Алексей Кудрин.

Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят около 20 триллионов рублей. А в 2020 и 2021 превысят эту цифру. При этом, расходы по прогнозам будут меньше, чем доходы. Таким образом, бюджет будет профицитным. Одними из главных статей расходов станут ЖКХ, здравоохранение, наука и социальная сфера.

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